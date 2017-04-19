Государственная фискальная служба заявляет, что уполномоченные лица ситуационного центра Администрации Президента будут иметь доступ к автоматизированным информационным системам ГФС без права корректировки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.

"Государственная фискальная служба и Администрация Президента осуществляют информационное взаимодействие в соответствии с положением о ГФС и положением об АП, а также в соответствии с соглашением об информационном сотрудничестве от 23 ноября 2015 года", - сообщают в службе.

ГФС отмечает, что уполномоченные лица ситуационного центра АП будут иметь доступ к автоматизированным информационным и справочным системам ГФС без права корректировки.

Как сообщали Українські Новини, 18 апреля депутат Верховной Рады Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко") опубликовал документ, согласно которому Администрация просит предоставить ей доступ к реестру автоматического возмещения налога на добавленную стоимость.