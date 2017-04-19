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АП объяснила, зачем ей нужен доступ к реестру возмещения НДС
08:09 19.04.2017 |
Администрация президента уверяет, что предоставление доступа к данным реестра возмещения НДС им необходимо для получения прозрачной и оперативной информации, а также для предупреждения возможных злоупотреблений.
Об этом говорится в официальном письме, направленном УП за подписью заместителя главы Администрации президента Украины Дмитрия Шимкива.
Как отмечается, в процессе подготовки к заседанию Национального совета реформ, которое состоялось 31 марта, выяснилось, что не всегда существует возможность получить проверенную и оперативную информацию относительно администрирования налога, а также масштабов злоупотреблений, которые имеют место.
Сообщается, что по результатам обсуждения президент поручил аппарату СНБО изучить эти вопросы и рассмотреть во время одного из следующих заседаний. В рамках работы аппарат СНБО привлек Дмитрия Шимкива "как секретаря Нацсовета реформ, специалиста с опытом управления информационными системами и анализа больших объемов данных".
Предварительный анализ публичного реестра заявлений на возмещение НДС позволил представителям Администрации президента увидеть примеры возможных злоупотреблений.
Среди них, в частности, несоблюдение порядка очередности включения заявлений о возмещении НДС; изменения даты заключения территориального органа ДФС по возмещению; нарушение сроков согласования сумм возмещения НДС; предоставление временных преференций по возмещению одним компаниям перед другими.
По словам представителей АП, даже после запуска публичного реестра заявок на возмещение НДС они продолжают получать сигналы о рисках ручного вмешательства, непрозрачности и других злоупотреблений вокруг администрирования налога.
В письме отмечается, что НДС является крупнейшим бюджетообразующим налогом, в то время как реестр возмещения этого налога почти 20 лет оставался "тайной за семью печатями".
Именно поэтому, по словам администрации, на выполнение задания Нацсовета реформ и СНБО было согласовано начало аналитических работ путем предоставления доступа к данным в режиме чтения данных.
"Перед нами стоит задача предложить аналитические инструменты, которые позволят в процессе работы с большими данными ДФС выявлять модели злоупотреблений и манипуляций. Предложенная модель работы делает невозможным внесение любых изменений в базы данных ДФС со стороны Администрации Президента Украины ", - говорится в тексте сообщения.
Также, в письме были предоставлены разъяснения относительно отдельных деталей опубликованного письма.
"Во-первых, проведение упомянутых аналитических работ происходит на отдельном аналитическом сервере, на который копируются данные с основного сервера ДФС, обратное копирования невозможно", - уверяют в АП.
"Во-вторых, доступ к базе данных происходит исключительно в режиме чтения данных", - говорится в тексте письма.
Сообщается, что результаты анализа должны быть представлены во время следующих заседаний СНБО и Национального Совета Реформ.
Напомним, сегодня УП опубликовала документ, согласно которому Администрация президента просит предоставить ей доступ к реестру автоматического возмещения налога на добавленную стоимость.
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