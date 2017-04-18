Планируется, что на ее базе будут работать государственные реестры, проходить аукционы. И даже сама гривня, как оказалось, уже в этом году начнет превращаться в официальную криптовалюту.

LIGA.net выяснила, может ли произойти "квантовый скачок" в сфере электронных технологий передачи и хранения данных именно в нашей стране.

Базовая новость

Крупная технологическая компания Bitfury готовится к старту первых проектов на украинском рынке. Первым шагом стало подписание меморандума с украинским e-government агентством в конце прошлой недели. Стороны договорились о том, что все государственные реестры будут постепенно переведены на технологию Blockchain. Она известна прежде всего тем, что лежит в основе криптовалюты BitCoin.

Как заявил в ходе подписания документа СЕО Bitfury Валерий Вавилов, Blockchain позволит Украине сохранить миллиардные активы и прозрачность распоряжения ими. А глава агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко подчеркнул, что хочет сделать из Украины лидера в области применения этой технологии.

Blockchain, на которой теперь, возможно, будут работать наши реестры, предусматривает, что каждая запись в системе, сделанная гражданином, публично фиксируется. Изменить или удалить ее нельзя.

По этому же принципу работает уже известная многим система электронной валюты Bitcoin. Только вместо записи в реестре каждый новый блок представляет собой денежную транзакцию.

Bitfury (с главным офисом в США) была основана в 2011 году Валерием Вавиловым и партнерами. Этот человек известен тем, что вместе с Юрисом Писковым стоял у истоков создания некогда самого большого в Украине файлообменника EX.ua. Bitfury Вавилову помог основать украинский разработчик Валерий Небесный (сейчас он техдиректор компании).

Bitfury удалось привлечь несколько крупных раундов инвестиций. Так, в 2014 году компания получила $20 млн от группы фондов. Это был один из трех раундов привлечения капитала. Инвесторами стартапа в частности выступили соучредитель Google Maps Ларс Расмуссен, президент Flextronics Боб Дайкс, а также грузинский фонд Georgian Co-Investment Fund. В результате компании удалось аккумулировать в общей сложности до $60 млн. Деньги Bitfury решила направить на строительство крупного дата-центра в Грузии для обеспечения майнинга BitCoin (специфический технологический процесс, необходимый для обращения криптовалюты). В 2015-м компания объявила, что инвестирует в этот проект до $100 млн. Таким образом Грузия стала одним из крупнейших в мире центров BitCoin-инфраструктуры. Последнее крупное капиталовложение в Blockchain-проект произошло в начале этого года. $30 млн пришли от гонконгской финтех-компании Credit China Fintech Holdings.

В Украине Bitfury не занимается инфраструктурными проектами (дата-центрами) и позиционирует себя как технологическая продуктовая компания. Как сообщали ранее LIGA.net ее представители, в нашей стране она собирается сфокусироваться на развитии софтверных продуктов и услуг. "Программные приложения Blockchain могут повысить эффективность госуправления и сделать ведение бизнеса намного более простым и дешевым", - рассказывают в компании.

"Это как из 2G сразу в 5G"

Blockсhain реестры для Украины - это действительно вызов. Ведь у нас, как известно, все государственные системы обработки данных (например, реестр e-деклараций или биометрических паспортов) функционируют с постоянными перебоями.

Как рассказал LIGA.net советник главы агентства по вопросам e-government Константин Ярмоленко, первый пилот с Bitfury, скорее всего, начнется на базе реестра прав на землю. "В Грузии уже функционирует такой реестр. Поэтому софт готов", - подчеркивает он. В нашей стране прозрачная работа такого реестра будет как никогда актуальна, так как очень скоро может быть снят мораторий на продажу земли для украинских граждан.

Также, по словам Ярмоленко, агентство постарается подготовить к переводу на Blockchain те реестры, в которых царит полный хаос, непрозрачность и происходят атаки на данные. "Есть антикоррупционный реестр, к примеру", - уточняет он.

Не менее интересный вопрос - финансирование программы перевода реестров на Blockchain. Как заявляет Константин Ярмоленко, из бюджета на эти нужды "не будет выделено ни копейки". Он предполагает, что Bitfury как американская компания может привлечь под реализацию украинских проектов гранты из США. Еще один возможный вариант - построение украинского e-government на базе государственно-частного партнерства. Такая модель, как правило, предусматривает инвестиции коммерческого игрока, который впоследствии получает бенефит от работы новой системы. Например, плату за транзакции при пользовании данными реестра.

Основатель Kuna Bitcoin Agency Михаил Чобанян говорит, что если Украина действительно переведет реестры на Blockchain, мы превзойдем даже самые прогрессивные страны в сфере технологий. "Это как из 2G сразу даже не на 4G, а на 5G перейти. Квантовый скачок", - объясняет он.

"Bitfury - серьезный игрок в Blockchain- и Bitcoin-индустрии. Я полагаю, они сейчас развивают свою инфраструктуру и быстро смогут показать пилот", - говорит менеджер проекта электронных аукционов e-auction 3.0 Лаша Антадзе. Но, по его словам, со сложностями агентство может столкнуться не при внедрении технологий, а именно при работе с системой хранения украинских документов. "В госорганах нет элементарного софта для документооборота. Реестры не защищены. А сами данные существуют в трех бумажных видах", - подчеркивает он.

Blockchain-аукционы и криптогривня

Лаша Антадзе - первопроходец в сфере аукционов госимущества на базе Blockchain в Украине. Осенью прошлого года у его проекта был пилот с Земкадастром. "Мы провели первые Blockchain-аукционы в Одесской области на 19 участков. Это было приурочено как раз к открытию земельного рынка. Но, как знаете, к сожалению, мораторий тогда продлили. Ждем голосования к концу 2017-го", - рассказывает он. Поэтому Антадзе пока приостановил проект до лучших времен и занялся тем временем наработками в бизнесе. В частности, сейчас его стартап Shelf.network работает над запуском коммерческого Blockchain-аукциона. Как говорит Антадзе, его техническая команда находится в Харькове. Но проект рассчитан в первую очередь на заграничных клиентов. Еще одна идея Лаши Антадзе - договориться с командой ProZorro о переводе их системы тендеров на Blockchain. Технология, по его мнению, поможет синхронизировать разрозненные базы данных.

Не только госреестры и аукционы могут заработать в Украине на Blockchain. Как стало известно в конце прошлого года, Нацбанк вынашивает планы по созданию "криптогривни" в рамках своей стратегии сashless еconomy. В планах регулятора - проведение в конце 2017 года пилотного проекта по изучению возможности использования новой технологии для эмиссии электронных денег.

"Сейчас НБУ работает над возможностью создания такого программно-технологического решения. Оно позволит построить общегосударственную, прозрачную и высокоэффективную розничную платежную платформу с минимальными транзакционными издержками и практически мгновенной скоростью перевода денег от одного участника другому", - сообщили в пресс-службе ведомства. Главная цель Нацбанка - к 2020 году увеличить безналичные расчеты до 55%.

Лаша Антадзе называет эту инициативу наиболее радикальной из всех существующих Blockchain-проектов в Украине. "И думаю, что ждать придется еще долго", - отмечает он. По словам эксперта, речь идет не только об изменении формы выпуска денег, а о трансформации всей финансовой экосистемы в целом. "Такая реформа изменит все типы и схемы расчетов и перечисления денег на внутреннем рынке. Это сделает сам процесс расчетов легче, но отрежет большой кусок игроков и рабочих мест... А это тот шаг, который, не думаю, что политики смогут сделать", - подытоживает он.

Антадзе поддерживает подобные изменения, но считает, что все решения нужно принимать очень взвешенно. "Помимо самого технического решения над программой перехода должны работать экономисты и финансисты. К тому же, если переход удастся, придется поддерживать двойной стандарт (технические шлюзы) для общения с финансовым миром за границей... пока они догонят Украину", - иронизирует эксперт.