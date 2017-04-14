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Топливно-энергетический комплекс
Предприятия Украины в 2016 г. получили доналоговую прибыль 75,6 млрд грн - Госстат
17:08 14.04.2017 |
Предприятия Украины в 2016 году получили доналоговую прибыль в объеме 75,6 млрд грн, тогда как в 2015 году убыток составлял 236,6 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
Согласно данным Госстата, в минувшем году 73,5% предприятий Украины работали рентабельно и получили 328,9 млрд грн прибыли, что на 12,6% большее, чем в 2015 году.
В то же время, 26,5% предприятий сработали убыточно. Их убытки в 2016 году сократились в два раза по сравнению с 2015 годом - до 253,3 млрд грн.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за 2016 год
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2016г., млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2015г., млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль к 2015г, %
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток к 2015г, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2016%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2015, %
|Всего¹
|75651,4
|–236565,7
|328918,0
|112,6
|253266,6
|47,9
|26,5
|29,4
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|51955,4
|68976,1
|59744,0
|70,2
|7788,6
|48,2
|10,6
|8,5
|Промышленность:
|–13107,9
|–174911,6
|129591,9
|157,6
|142699,8
|55,5
|31,7
|33,9
|Строительство
|–202,7
|–5237,5
|3847,2
|151,7
|4049,9
|52,1
|23,9
|27,6
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|5784,3
|–52780,4
|43177,3
|117,6
|37393,0
|41,8
|23,9
|29,0
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|12918,8
|–5069,9
|25002,5
|121,8
|12083,7
|47,2
|33,9
|38,1
|Временное размещение и организация питания
|–932,3
|–4696,3
|1161,7
|239,8
|2094,0
|40,4
|37,3
|42,1
|Информация и телекоммуникации
|3863,0
|–8649,8
|9933,5
|100,1
|6070,5
|32,7
|33,5
|35,8
|Финансовая и страховая деятельность
|578,0
|–2414,0
|7122,7
|59,7
|6544,7
|45,6
|29,9
|29,8
|Операции с недвижимостью
|–17745,2
|–15463,3
|4280,7
|12,6
|22025,9
|44,6
|45,3
|51,4
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|36235,7
|–28645,4
|40465,6
|651,9
|4229,9
|12,1
|27,3
|32,5
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|–3299,5
|–4749,6
|2664,3
|144,7
|5963,8
|90,5
|28,5
|34,9
|Образование
|94,7
|103,1
|99,6
|90,8
|4,9
|73,4
|18,5
|18,5
|Здравоохранение и социальная помощь
|131,0
|–707,7
|518,5
|178,7
|387,5
|38,8
|17,4
|26,1
|Деятельность в сфере культуры и спорта
|–726,5
|–2585,4
|1180,8
|3303,8
|1907,3
|72,8
|47,0
|53,0
|Предоставление других видов услуг
|104,6
|266,0
|127,7
|41,2
|23,1
|53,1
|16,7
|36,0
¹- данные без учета результатов деятельности бюджетных организаций и временно оккупированной территории АРК и г.Севастополь, за 2014г. - также без части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат Украины
Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за 2016 год
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2016г., млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2015г., млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль к 2015г, %
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток к 2015г, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2016%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2015, %
|Промышленность
|–13107,9
|–174911,6
|129591,9
|157,6
|142699,8
|55,5
|31,7
|33,9
|Добывающая промышленность
|27624,8
|–20346,9
|48573,9
|302,6
|20949,1
|57,6
|44,2
|49,4
|Перерабатывающая промышленность
|–35953,4
|–119341,8
|64165,9
|111,9
|100119,3
|56,7
|24,9
|28,0
|в том числе
|производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий
|–3115,6
|–13796,4
|17209,9
|92,0
|20325,5
|62,5
|28,8
|29,9
|текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|1441,4
|770,5
|1587,4
|111,9
|146,0
|22,5
|15,1
|15,5
|Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели
|3100,9
|–1241,8
|4365,7
|140,1
|1264,8
|29,0
|22,3
|27,3
|производство кокса и продуктов нефтепереработки
|–2848,0
|–4198,6
|1814,4
|126,2
|4662,4
|82,7
|37,5
|38,5
|химическая и нефтехимическая промышленность
|–21626,9
|–33577,8
|1869,7
|76,9
|23496,6
|65,3
|28,8
|30,6
|Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|2859,3
|2003,0
|3203,1
|120,5
|343,8
|52,5
|15,9
|20,6
|производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции
|–1331,7
|–12225,2
|5416,8
|191,1
|6748,5
|44,8
|24,0
|27,4
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|–10476,7
|–44050,3
|14081,4
|163,4
|24558,1
|46,6
|29,8
|33,3
|машиностроение
|–455,1
|–12163,9
|12487,3
|85,3
|12942,4
|48,3
|23,5
|28,3
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|1306,1
|670,2
|1403,3
|151,7
|97,2
|38,1
|14,6
|15,4
|Производство электрического оборудования
|–725,4
|–3417,6
|1239,0
|86,8
|1964,4
|40,5
|26,7
|30,4
|производство машин и оборудования не относящихся к др. группам
|733,8
|–3010,6
|4891,0
|92,3
|4157,2
|50,0
|22,7
|28,6
|производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов, др. транспорт.средств
|–1769,6
|–6405,9
|4954,0
|70,8
|6723,6
|50,2
|26,6
|32,7
|Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования
|–3501,0
|–861,3
|2130,2
|146,4
|5631,2
|243,1
|22,9
|27,9
|Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
|–2619,8
|–33615,1
|16528,2
|195,0
|19148,0
|45,5
|62,8
|58,0
|Водоснабжение; канализация, обращение с отходами
|–2159,5
|–1607,8
|323,9
|86,8
|2483,4
|125,4
|61,3
|60,5
Данные: Госстат УкраиныОфициальный курс НБУ на 14 апреля составил - 26,864209 грн/$1.
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