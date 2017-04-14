Предприятия Украины в 2016 году получили доналоговую прибыль в объеме 75,6 млрд грн, тогда как в 2015 году убыток составлял 236,6 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Согласно данным Госстата, в минувшем году 73,5% предприятий Украины работали рентабельно и получили 328,9 млрд грн прибыли, что на 12,6% большее, чем в 2015 году.

В то же время, 26,5% предприятий сработали убыточно. Их убытки в 2016 году сократились в два раза по сравнению с 2015 годом - до 253,3 млрд грн.



Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за 2016 год

Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2016г., млн грн. Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2015г., млн грн. Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль к 2015г, % Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток к 2015г, % Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2016% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2015, % Всего¹ 75651,4 –236565,7 328918,0 112,6 253266,6 47,9 26,5 29,4 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 51955,4 68976,1 59744,0 70,2 7788,6 48,2 10,6 8,5 Промышленность: –13107,9 –174911,6 129591,9 157,6 142699,8 55,5 31,7 33,9 Строительство –202,7 –5237,5 3847,2 151,7 4049,9 52,1 23,9 27,6 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 5784,3 –52780,4 43177,3 117,6 37393,0 41,8 23,9 29,0 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 12918,8 –5069,9 25002,5 121,8 12083,7 47,2 33,9 38,1 Временное размещение и организация питания –932,3 –4696,3 1161,7 239,8 2094,0 40,4 37,3 42,1 Информация и телекоммуникации 3863,0 –8649,8 9933,5 100,1 6070,5 32,7 33,5 35,8 Финансовая и страховая деятельность 578,0 –2414,0 7122,7 59,7 6544,7 45,6 29,9 29,8 Операции с недвижимостью –17745,2 –15463,3 4280,7 12,6 22025,9 44,6 45,3 51,4 Профессиональная, научная и техническая деятельность 36235,7 –28645,4 40465,6 651,9 4229,9 12,1 27,3 32,5 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания –3299,5 –4749,6 2664,3 144,7 5963,8 90,5 28,5 34,9 Образование 94,7 103,1 99,6 90,8 4,9 73,4 18,5 18,5 Здравоохранение и социальная помощь 131,0 –707,7 518,5 178,7 387,5 38,8 17,4 26,1 Деятельность в сфере культуры и спорта –726,5 –2585,4 1180,8 3303,8 1907,3 72,8 47,0 53,0 Предоставление других видов услуг 104,6 266,0 127,7 41,2 23,1 53,1 16,7 36,0

¹- данные без учета результатов деятельности бюджетных организаций и временно оккупированной территории АРК и г.Севастополь, за 2014г. - также без части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат Украины



Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за 2016 год

Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2016г., млн грн. Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2015г., млн грн. Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль к 2015г, % Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток к 2015г, % Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2016% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2015, % Промышленность –13107,9 –174911,6 129591,9 157,6 142699,8 55,5 31,7 33,9 Добывающая промышленность 27624,8 –20346,9 48573,9 302,6 20949,1 57,6 44,2 49,4 Перерабатывающая промышленность –35953,4 –119341,8 64165,9 111,9 100119,3 56,7 24,9 28,0 в том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий –3115,6 –13796,4 17209,9 92,0 20325,5 62,5 28,8 29,9 текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 1441,4 770,5 1587,4 111,9 146,0 22,5 15,1 15,5 Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели 3100,9 –1241,8 4365,7 140,1 1264,8 29,0 22,3 27,3 производство кокса и продуктов нефтепереработки –2848,0 –4198,6 1814,4 126,2 4662,4 82,7 37,5 38,5 химическая и нефтехимическая промышленность –21626,9 –33577,8 1869,7 76,9 23496,6 65,3 28,8 30,6 Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 2859,3 2003,0 3203,1 120,5 343,8 52,5 15,9 20,6 производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции –1331,7 –12225,2 5416,8 191,1 6748,5 44,8 24,0 27,4 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий –10476,7 –44050,3 14081,4 163,4 24558,1 46,6 29,8 33,3 машиностроение –455,1 –12163,9 12487,3 85,3 12942,4 48,3 23,5 28,3 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 1306,1 670,2 1403,3 151,7 97,2 38,1 14,6 15,4 Производство электрического оборудования –725,4 –3417,6 1239,0 86,8 1964,4 40,5 26,7 30,4 производство машин и оборудования не относящихся к др. группам 733,8 –3010,6 4891,0 92,3 4157,2 50,0 22,7 28,6 производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов, др. транспорт.средств –1769,6 –6405,9 4954,0 70,8 6723,6 50,2 26,6 32,7 Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования –3501,0 –861,3 2130,2 146,4 5631,2 243,1 22,9 27,9 Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха –2619,8 –33615,1 16528,2 195,0 19148,0 45,5 62,8 58,0 Водоснабжение; канализация, обращение с отходами –2159,5 –1607,8 323,9 86,8 2483,4 125,4 61,3 60,5

Данные: Госстат Украины