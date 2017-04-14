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Топливно-энергетический комплекс
Флот Госрыбагентства впервые за 19 лет принес прибыль
11:48 14.04.2017 |
Коммерческие суда Государственного агентства рыбного хозяйства Украины впервые за 19 лет принесли прибыль. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
По словам министра, прибыль флота Госрыбагентства составила 23 млн грн.
Кутовой также сообщил о ходе реформы рыбоохраны. "В 2017 г. в бюджете предусмотрено дополнительное финансирование в размере 40 млн грн на рыбный патруль. Это самая большая сумма, выделенная в рамках госбюджета за последние 10 лет для оснащения органов рыбоохраны", - сказал он.
Новый рыбный патруль уже работает в шести областях (Киевская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Днепропетровская). Планируется запуск еще в 15 областях.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2016 г. Украина побила 20-летний рекорд по вылову рыбы во внутренних водоемах и морях.
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