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Топливно-энергетический комплекс
Технологическая компания Bitfury создаст для Украины новую систему хранения данных по технологии Blockchain
18:47 13.04.2017 |
Кабинет министров договорился с американской технологической компанией Bitfury Group о создании для Украины полномасштабной системы электронного управления по технологии блокчейн (Blockchain).
Как отмечается на сайте компании, основными областями партнерства в пилотном проекте станет использование блокчейн в государственных реестрах и услугах, социальном обеспечении, здравоохранении и секторе энергетики. Планируется, что после завершения пилотного проекта программа распространится на все другие области, включая информационную безопасность.
"Технология Blockchain, помимо прочих преимуществ, поможет улучшить защиту государственных реестров данных от несанкционированного вмешательства, сократить расходы для граждан, улучшить общую эффективность, повысить эффективность инвестиций, увеличит инвестиционную привлекательность Украины и поможет снизить коррупцию по всем направлениям", - отмечается в пресс-релизе.
Со стороны Украины соглашение подписал председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Александр Рыженко.
"Мы понимаем, что внедрению в сферу государственных услуг новейших технологий нету альтернативы. Блокчейн зарекомендовал себя как хорошая основа для снижения издержек, эффективности и прозрачность правительства, что поможет уменьшить коррупцию", - отметил он.
Генеральный директор группы Bitfury Group Валерий Вавилов отметил, что данное партнерство улучшит жизнь украинцев.
"Блокчейн - это трансформируемая технология, которая проста в использовании, недорога и более безопасна, чем текущие системы", - отметил он.
Блокчейн - это цепо́чка блоков транзакций, выстроенная по определенным правилам из формируемых блоков транзакций. Впервые термин появился как название распределенной базы данных, реализованной в криптовалюте Bitcoin. Особенность системы состоит в том, что она способна в реальном времени записывать и отслеживать любые транзакции во всех сферах применения.
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