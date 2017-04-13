Финансовые новости
- |
- 13.04.17
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Перенос мобильных номеров откладывается на неопределенный срок
15:44 13.04.2017 |
12 апреля 2017 г. Высший хозяйственный суд Украины рассмотрел кассационную жалобу компании Диалинк на решение судов двух инстанций о признании заключенным договора между Украинским государственным центром радиочастот и компанией ЭС АЙ ЦЕНТР по внедрению услуги переноса номеров при смене мобильного оператора (MNP) и постановил отменить решения предыдущих инстанций и отправить судебное дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба холдинга Softinvest, в который входит компания ЭС АЙ ЦЕНТР.
"Таким образом процесс развертывания Автоматизированной информационной системы Централизованная база данных перенесенных номеров приостановлен минимум на несколько месяцев", - сказано в сообщении.
Как отметили в компании, это судебное решение приостановило проект по внедрению MNP почти на финише: на текущей неделе ЭС АЙ ЦЕНТР планировала закончить установку и настройку основного оборудования на площадке резервного центра обработки данных.
Напомним, что 21 апреля 2016 г. УГЦР провел повторную оценку предложений конкурсных торгов по внедрению Автоматизированной системы Централизованная база данных перенесенных номеров. В результате победителем тендера была признана компания ЭС АЙ ЦЕНТР. Стоимость проекта компания оценила в 39,58 млн грн - почти на 32 млн грн меньше предыдущего победителя тендера, компании Диалинк - причем в эту стоимость включена техническая поддержка на 3 года. Тем не менее Диалинк оспорила это решение в судебном порядке.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ разрешил банкам досрочно погашать евробонды и кредиты банкам-нерезидентам и увеличил импортерам размер предоплаты без аккредитивов
|Рада приняла закон "О рынке электроэнергии"
|НБУ разрешил репатриацию дивидендов в 2016 году в размере $5 млн одной компанией в течение месяца
|Курченко вновь пытается монополизировать поставки российского СУГ в Украину?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Лоукостер Ryanair начнет рейсы из Львова и Киева в Лондон в сентябре
|Рада приняла во втором чтении законопроект об улучшении условий ведения строительной деятельности
|Аграрии пока компенсируют снижение валютной выручки от блокады и потери предприятий в ОРДЛО - глава НБУ
|"Нафтогаз" ожидает передачу функции транзита российского газа другой компании в начале 2018, - Fitch
|ДТЭК закупает 0,6 млн тонн угля в ЮАР
|НКЦБФР зарегистрировала итоги частного размещения акций НАК "Нафтогаз Украины" на 29,7 млрд грн
Это интересно
|Названы страны с самыми высокими налогами в мире
|Cadillac добавил седану CT6 автопилот
|Гарнитура Xiaomi Mi VR Play 2 стоит всего 14 долларов
|AMD хочет избавить VR-шлемы от шнуров путём поглощения Nitero
|Топ-10 мировых IT-центров
|Искусственный интеллект меняет сферу управления персоналом
|"Прыгающие капельки" помогут охладить современную электронику