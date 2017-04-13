12 апреля 2017 г. Высший хозяйственный суд Украины рассмотрел кассационную жалобу компании Диалинк на решение судов двух инстанций о признании заключенным договора между Украинским государственным центром радиочастот и компанией ЭС АЙ ЦЕНТР по внедрению услуги переноса номеров при смене мобильного оператора (MNP) и постановил отменить решения предыдущих инстанций и отправить судебное дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба холдинга Softinvest, в который входит компания ЭС АЙ ЦЕНТР.

"Таким образом процесс развертывания Автоматизированной информационной системы Централизованная база данных перенесенных номеров приостановлен минимум на несколько месяцев", - сказано в сообщении.

Как отметили в компании, это судебное решение приостановило проект по внедрению MNP почти на финише: на текущей неделе ЭС АЙ ЦЕНТР планировала закончить установку и настройку основного оборудования на площадке резервного центра обработки данных.

Напомним, что 21 апреля 2016 г. УГЦР провел повторную оценку предложений конкурсных торгов по внедрению Автоматизированной системы Централизованная база данных перенесенных номеров. В результате победителем тендера была признана компания ЭС АЙ ЦЕНТР. Стоимость проекта компания оценила в 39,58 млн грн - почти на 32 млн грн меньше предыдущего победителя тендера, компании Диалинк - причем в эту стоимость включена техническая поддержка на 3 года. Тем не менее Диалинк оспорила это решение в судебном порядке.