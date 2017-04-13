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Нацбанк подтвердил прогноз инфляции 9,1% на 2017г
14:47 13.04.2017 |
Национальный банк Украины по-прежнему прогнозирует замедление инфляции до 9,1% в 2017 году, 6% в 2018 году и 5% в 2019 году, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева на пресс-конференции в четверг в Киеве.
"Национальный банк прогнозирует, что инфляция в 2017-2019 гг. будет находиться в пределах объявленных целевых ориентиров (8% ± 2 п.п. 2017 год, 6% ± 2 п.п. 2018 год и 5% ± 1 п.п. на 2019 год)", - говорится в релизе Нацбанка в четверг.
В.Гонтарева отметила, что в течение II и III кварталов текущего года инфляция в годовом измерении будет оставаться двузначной и достаточно изменчивой, что связано с эффектом базы сравнения, а именно динамикой административно регулируемых цен в течение 2016 года.
"Но в IV квартале инфляция вернется к однозначному уровню", - подчеркнула глава НБУ.
Согласно его расчетам, базовая инфляция к концу года будет на уровне 6,5% - близком к текущему. На таком уровне ее будут поддерживать постепенное восстановление потребительского спроса и вторичные эффекты от роста продовольственной инфляции, поясняет центробанк.
По его прогнозам, цены на сырые продукты будут повышаться быстрее в последующие месяцы под влиянием ряда факторов: продолжат дорожать продовольственные товары на мировых рынках, а открытие дополнительных рынков сбыта для отдельных видов украинской продовольственной продукции приведет к сокращению их предложения на отечественном рынке.
Кроме этих факторов предложения будет действовать и фактор спроса. Вследствие дальнейшего оживления экономической активности и высоких темпов роста доходов населения постепенно будет восстанавливаться потребительский спрос, отмечает НБУ.
"Блокада перемещения товаров через линию разграничения с ОРДЛО не будете иметь существенного влияния на уровень потребительской инфляции", - указывает центробанк.
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