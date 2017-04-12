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Топливно-энергетический комплекс
В Украине могут ввести временный мораторий на банкротство госшахт
16:53 12.04.2017 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает введение временного моратория на банкротство государственных шахт до проведения их реструктуризации.
Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров в среду.
«Я поддерживаю, и думаю, что министры поддержат временный мораторий (на банкротство госшахт - УНИАН) на период проведения их реструктуризации», - подчеркнул он.
Также Гройсман сообщил, что Кабинет министров Украины намерен 26 апреля рассмотреть Стратегию развития угледобывающей отрасли, которая предусматривает проведение модернизации госшахт и стабильной выплаты заработной платы шахтерам.
«26 апреля на Кабмине мы должны рассмотреть Стратегию развития угледобывающей отрасли. Это должна быть фундаментальная работа. Это должна быть дорожная карта того, что необходимо сделать в этом году в отрасли. Мы выделили 1,8 млрд грн и должны определиться, как будем управлять этими ресурсами, чтобы вывести шахты из убыточности. Нужно создать нормальные условия для шахтеров, они же работают в ужасных условиях», - сказал Гройсман.
Как сообщал УНИАН, в конце марта 2017 года Гройсман поручил Министерству энергетики и угольной промышленности разработать и вынести на рассмотрение правительства Стратегию развития угледобывающей отрасли.
Украина испытывает дефицит угля антрацитовой группы, поставки которого были прекращены с временно оккупированной территории после начала энергетической блокады зоны АТО и решения СНБО от 15 марта 2017 года о запрете перемещения грузов через линию разграничения.
Вместе с тем, значительные трудности испытывают государственные шахты, которые расположены на подконтрольной территории, в частности, возникают постоянные задержки с выплатой заработной платы, долги за электроэнергию и как следствие - иски от энергопоставляющих компаний и банкротства. Также в Украине не развит рынок энергетического угля, поэтому ранее премьер-министр неоднократно выступал за создание биржи по торговле углем.
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