Министерство финансов решило проверить возмещение НДС за 2016 год.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

"Далее мы более детально изучим реестр за 2016 год и детально изучим цифры 2017 года. Детально изучим каждый платеж, потому что за это должен кто-то нести ответственность", - сказал он.

Министр рассказал, что в 2016 году министерство отобрало 100 компаний для изучения своевременности и правильности возмещения НДС.

"ГФС безосновательно уменьшала сумму возмещения НДС. По 72 компаниям из 100 сумма заниженного возмещения НДС составила 3,2 млрд гривен... 10 компаниям сумма НДС не возмещалась более 100 дней", - подчеркнул Данилюк.

По его словам, вне очереди возмещался НДС около 34 компаниям из вышеупомянутых 100.

Министр подчеркнул, что новый реестр заработал и он устраняет возможности злоупотреблений с возмещением НДС.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

В январе Кабинет Министров утвердил порядок ведения единого реестра заявлений на возмещение НДС.

Объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 40% до 94,3 млрд гривен в 2016 году в сравнении с 2015 годом.