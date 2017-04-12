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Топливно-энергетический комплекс
На перерасчет пенсий дополнительно необходимо 11-12 млрд гривен в 2017, - Рева
11:44 12.04.2017 |
Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о дополнительной потребности в 11-12 млрд гривен на осовременивание (перерасчет) пенсий в 2017 году.
Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.
"Мы посчитали, что до конца года, если мы это делаем с 1 октября, на осовременивание пенсий нам необходимо дополнительно к тем средствам, которые предусмотрены бюджетом на поступление в Пенсионный фонд 11-12 млрд гривен", - сказал Рева.
Он отметил, что по результатам первого квартала Пенсионным фондом уже аккумулировано дополнительных 7 млрд гривен, и спрогнозировал, что до октября будет собрана вся необходимая сумма.
Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман обещает повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров с 1 октября в случае реализации предлагаемой правительством пенсионной реформы.
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