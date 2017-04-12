Украина обязалась перед Международным валютным фондом (МВФ) с 1 августа 2017 года, кроме выделения из общей конечной цены природного газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) плату за его доставку на основе присоединенной мощности (так называемая абонентская плата за пользование газовой инфраструктурой), еще и абонплату за подключение к услугам централизованного отопления.

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины, обнародованном на сайте МВФ, передают Українські Новини.

"Кроме того, мы... применим тариф на распределение газа и отопление на основании мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы", - говорится в письме о намерениях.

В текущее время двухставочный тариф на услуги централизованного отопления имеют только некоторые предприятия ТКЭ (в частности во Львове и Виннице).

При двухставочном тарифе первая часть тарифа (условно-постоянная) покрывает затраты на поддержание технологического оборудования ТКЭ в рабочем состоянии и распределяется между всеми подключенными потребителями.

Эта часть тарифа оплачивается ежемесячно в течение всего года.

Условно переменная составляемая тарифа покрывает затраты на производство тепловой энергии, то есть стоимость энергоресурсов (газа, электричества), и оплачивается потребителями только в течение отопительного сезона.

Как сообщали Українські Новини, 28 марта НКРЭКУ установила с 1 апреля для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность.

Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.

Утром 4 апреля Президент Петр Порошенко заявил, что действие постановлений НКРЭКУ о введении абонентской платы за подключение к газоснабжению должно быть приостановлено.

10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение об установлении с 1 апреля абонплаты за пользование газовой инфраструктурой.