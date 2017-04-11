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Топливно-энергетический комплекс
В январе-марте приватизация принесла бюджету 17,0 млн гривен
15:49 11.04.2017 |
В январе-марте Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 17,012 млн гривен от приватизации государственного имущества.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель ФГИ.
Всего в 2017 году предусмотрено 17,1 млрд гривен поступлений в госбюджет от приватизации госимущества; таким образом, план за год выполнен на 0,01%.
Данные предоставлены по состоянию на 5 апреля.
Как сообщали Українські Новини, в январе-феврале Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 12,3 млн гривен от приватизации государственного имущества.
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