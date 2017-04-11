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Топливно-энергетический комплекс
Украина намерена отказаться от энергетического угля из РФ, но запрета на импорт пока нет - премьер
12:02 11.04.2017 |
Украина в условиях прекращения поставок антрацита с неконтролируемых территорий в зоне АТО сократит потребление этого энергетического угля и покроет его дефицит диверсифицированными импортными поставками, отказавшись от завоза такого угля из России, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Безусловно, нам нужно закупать недостающий угол в разных странах. Хочу подчеркнуть: я сторонник закупки в США, Австралии... - то есть, в других странах, а не у агрессора", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.
"Пока еще постановления (о запрете импорта антрацита из России - ИФ) нет, но полагаю, что для нас очень важно диверсифицировать и никоим образом не поставлять из Российской Федерации", - добавил премьер.
Премьер напомнил, что Украине удалось полностью отказаться от российского газа. "501 день ни одной капли российского газа украинское государство не получает", - подчеркнул В.Гройсман.
Глава правительства отметил, что параллельно благодаря модернизации двух блоков Змиевской ТЭС в этом году по переводу их с антрацита на газовый уголь потребность в нем будет снижена. Он добавил, что такая же модернизация стоимостью 1 млрд грн будет осуществлена и на Трипольской ТЭС.
Премьер указал, что сокращение потребления антрацита будет также достигнуто за счет наращивания выработки электроэнергетики на АЭС и на гидроэлектростанциях.
Как сообщалось, 15 марта Совет национальной безопасности и обороны решил временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.
В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что добываемый в шахтах на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей украинский уголь начали отправлять в Россию.
Глава Минэнергоугля Игорь Насалик 23 марта заявил о намерении Кабмина запретить импорт угля из РФ.
"Проект постановления на данный момент готовится. Решение будет принято", - сказал министр.
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