Украина в условиях прекращения поставок антрацита с неконтролируемых территорий в зоне АТО сократит потребление этого энергетического угля и покроет его дефицит диверсифицированными импортными поставками, отказавшись от завоза такого угля из России, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Безусловно, нам нужно закупать недостающий угол в разных странах. Хочу подчеркнуть: я сторонник закупки в США, Австралии... - то есть, в других странах, а не у агрессора", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Пока еще постановления (о запрете импорта антрацита из России - ИФ) нет, но полагаю, что для нас очень важно диверсифицировать и никоим образом не поставлять из Российской Федерации", - добавил премьер.

Премьер напомнил, что Украине удалось полностью отказаться от российского газа. "501 день ни одной капли российского газа украинское государство не получает", - подчеркнул В.Гройсман.

Глава правительства отметил, что параллельно благодаря модернизации двух блоков Змиевской ТЭС в этом году по переводу их с антрацита на газовый уголь потребность в нем будет снижена. Он добавил, что такая же модернизация стоимостью 1 млрд грн будет осуществлена и на Трипольской ТЭС.

Премьер указал, что сокращение потребления антрацита будет также достигнуто за счет наращивания выработки электроэнергетики на АЭС и на гидроэлектростанциях.

Как сообщалось, 15 марта Совет национальной безопасности и обороны решил временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.

В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что добываемый в шахтах на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей украинский уголь начали отправлять в Россию.

Глава Минэнергоугля Игорь Насалик 23 марта заявил о намерении Кабмина запретить импорт угля из РФ.

"Проект постановления на данный момент готовится. Решение будет принято", - сказал министр.

