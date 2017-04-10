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Топливно-энергетический комплекс
Импорт подержанных иномарок в Украину в марте вырос в 4,5 раза
18:38 10.04.2017 |
Первичные регистрации подержанных легковых автомобилей в Украине в марте текущего года выросли в 4,5 раза по сравнению с тем же месяцем 2016 года - до 3,944 тыс. ед., что также на 30% превысило показатель февраля-2017, сообщает ассоциация "Укравтопром".
В результате доля импортного секонд-хенда на первичном рынке легковых авто составила 35% против 15% в марте-2016 года (в феврале текущего года - 38%).
Наиболее популярными ввозимыми подержанными легковушками остаются Renault (834 шт.), Volkswagen (715 шт.), Skoda (502 шт.), Opel (360 шт.), Nissan (174 шт.), при этом у первых четырех марок количество машин с пробегом превышает число новых в общем объеме первичных регистраций.
Всего за первый квартал украинскую регистрацию получили 9,156 тыс. подержанных легковых авто, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщалось, по мнению экспертов рынка, действие в Украине с августа 2016 года льготного ввоза подержанных автомобилей по сниженным ставкам акциза оказало негативное влияние на рынок новых легковых автомобилей. В частности, несмотря на общий прирост рынка новых авто на 39%, сегмент "бюджетных" автомобилей (стоимостью $10-20 тыс.) продемонстрировал сокращение доли с 31% в 2015 году до 25% по итогам 2016 года.
Прирост рынка подержанных авто в 2016 году составил 112%, тогда как рынок перепродаж вырос на 12%, новых авто - на 39%.
При этом с августа по декабрь 2016 года по сниженным ставкам акциза в Украину было ввезено15 тыс. авто из ввезенных в целом 19 тыс. подержанных авто.
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