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Топливно-энергетический комплекс
За ремонтом автодорог в Украине будет вестись наблюдение в режиме онлайн - Омелян
16:44 10.04.2017 |
Министерство инфраструктуры Украины совместно с властями Сеула (Южная Корея) разрабатывает систему, которая позволит в режиме онлайн наблюдать за каждым участком ремонтных работ, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Совместно с муниципалитетом Сеула разрабатываем более совершенную систему "Кост", которая будет предусматривать не только мониторинг фактических данных - заказанных работ, проведенных тендеров, использованных материалов, но и видеонаблюдение за каждым участком ремонтных работ онлайн", - сообщил министр на брифинге во Львове в понедельник.
По его словам, система "Кост" уже полноценно работает, еще одну систему контроля за качеством дорожных работ - FIDIC - планируют запустить в пилотном режиме в текущем году.
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