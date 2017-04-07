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Топливно-энергетический комплекс
Гройсман поручил перераспределить средства Фонда энергоэффективности на "теплые" кредиты
18:04 07.04.2017 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов перераспределить средства, которые будут поступать в Фонд энергоэффективности, на предоставление населению льготных «теплых» кредитов для снижения энергозатрат домохозяйств.
Об этом премьер заявил на форуме в Киеве, посвященном оценке деятельности нынешнего состава правительства.
«Даю поручение министру финансов перераспределить средства, которые появятся в Фонде энергоэффективности, на «теплые» кредиты», - сказал Гройсман.
По словам главы правительства, в Фонд энергоэффективности будут привлечены средства иностранных партнеров.
«У нас есть деньги Европейской комиссии для наполнения Государственного фонда энергоэффективности. Я дам поручение министру финансов перераспределить часть этих ресурсов в пользу «теплых» кредитов, дам также поручение вице-премьер-министру Геннадию Зубко поставить на контроль этот вопрос», - отметил Гройсман.
Как сообщал УНИАН, по данным Госэнергоэффективности, финансирование государственной программы частичной компенсации «теплых» кредитов на термомодернизацию и мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном секторе, на которое в 2017 году было выделено 400 млн грн - вдвое меньше, чем в 2016 году, может быть увеличено во второй половине 2017 года.
Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.
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