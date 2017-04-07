Министр социальной политики Андрей Рева инициирует введение электронного реестра трудовых договоров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики, передают Українські Новини.

"Абсолютно новую норму для Украины - обязательную электронную регистрацию всех трудовых договоров - министр социальной политики Украины Андрей Рева предлагает внести в новый закон о занятости", - говорится в нем со ссылкой на Реву.

В частности, согласно сообщению, работодатель будет обязан вносить информацию о работниках в специальный реестр.

"Это будет живой реестр работающих людей... Более того, трудовой договор будет считаться не заключенным, если он не зарегистрирован электронно. Ведь многие страдают оттого, что работают, но не имеют при этом социальных гарантий, потому что нигде официально не зарегистрированы", - отметил министр.

По его мнению, это позволит усилить контроль и ответственность работодателей перед работающими людьми.

Министр считает, что этот трудовой договор можно будет использовать в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда, отслеживая состояние дел с выплатой зарплат, и уплатой взносов.

Кроме того, данный реестр будет показывать количество работающих людей.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт", председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова рассчитывает, что парламент рассмотрит во втором чтении новую редакцию Трудового кодекса в июне-июле.