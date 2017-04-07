Финансовые новости
- |
- 07.04.17
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
ГФС отчиталась о перевыполнении плана таможнями на более чем 8 миллиардов
16:00 07.04.2017 |
Таможни по итогам первого квартала перевыполнили индикативный план поступлений в государственный бюджет более чем на 8 миллиардов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана.
"С начала этого года перевыполнение таможнями индикативного показателя по поступлениям составляет более 8 миллиарда гривень", - цитируются в сообщении слова Продана.
ГФС напомнила, что, согласно Государственному бюджету Украины на 2017 год, служба получила возможность использовать 10% от суммы перевыполнения индикативов таможенных поступлений на развитие таможенной инфраструктуры.
"По результатам первого квартала мы получаем от Министерства финансов Украины 800 миллионов гривень, которые будут направлены на развитие, благоустройство и обеспечение техническими средствами таможенного контроля пунктов пропуска", - отметил Продан.
По его словам, сейчас определяются первые 4 пункта пропуска на государственной границе Украины, на которые будут направлены эти средства. Пункты пропуска планируется оборудовать интерактивными системами видеоконтроля, весовыми комплексами, стационарными сканерами.
Также, по словам главы ГФС, часть средств будет направлена на увеличение фонда заработной платы сотрудникам таможенной сферы.
Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины в январе-марте текущего года получил 179,933 миллиарда гривень доходов, что на 13,8% больше бюджетной росписи. Налоговые поступления в марте составили 36,320 миллиарда гривень, что на 35,2% больше бюджетной росписи, в январе-марте – 98,569 миллиарда гривень, что на 16,9% больше бюджетной росписи.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Триггер перестройки. Почему Путин утонет в дешевой нефти
|Как крепостных "ДНР" "добровольно" на мобилизацию сгоняли
|Украина не снимет санкции с "дочек" российских банков по требованию МВФ
|США нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ГФС отчиталась о перевыполнении плана таможнями на более чем 8 миллиардов
|Украина планирует выйти на рынки внешних заимствований во 2 полугодии, - Данилюк
|Непринятие закона "О рынке электроэнергии" ставит под угрозу следующий отопительный период - Кистион
|Цена Brent замедлила рост 7 апреля после резкого скачка на фоне событий в Сирии
|Польша ожидает первый корабль с СПГ из США через 1-1,5 года
|Автогаз подорожал в большинстве сетей 7 апреля
|В марте продажи импортных б/у автомобилей увеличились в 4,5 раза до 3 944 единиц
Это интересно
|Audi и Porsche вместе разработают автомобили будущего
|Tesla опередила всех автопроизводителей США по рыночной стоимости
|Xiaomi MiPad 3: шестиядерный чип MediaTek и 36 дней автономной работы
|10 неожиданных вопросов, которые может задать стартапу венчурный инвестор
|Alcatel Flash: первый смартфон с двумя сдвоенными камерами
|Универсал Opel Insignia нового поколения сделали вседорожным
В перечень оснащения Opel Insignia Country Tourer входит система полного привода с контролем вектора тяги. Сзади у универсала установлена пара многодисковых муфт с электронным управлением, которые отвечают за распределение тяги между задними колесами.
|Бриллиант "Розовая звезда" продан за рекордные $71 млн