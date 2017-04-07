Таможни по итогам первого квартала перевыполнили индикативный план поступлений в государственный бюджет более чем на 8 миллиардов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана.

"С начала этого года перевыполнение таможнями индикативного показателя по поступлениям составляет более 8 миллиарда гривень", - цитируются в сообщении слова Продана.

ГФС напомнила, что, согласно Государственному бюджету Украины на 2017 год, служба получила возможность использовать 10% от суммы перевыполнения индикативов таможенных поступлений на развитие таможенной инфраструктуры.

"По результатам первого квартала мы получаем от Министерства финансов Украины 800 миллионов гривень, которые будут направлены на развитие, благоустройство и обеспечение техническими средствами таможенного контроля пунктов пропуска", - отметил Продан.

По его словам, сейчас определяются первые 4 пункта пропуска на государственной границе Украины, на которые будут направлены эти средства. Пункты пропуска планируется оборудовать интерактивными системами видеоконтроля, весовыми комплексами, стационарными сканерами.

Также, по словам главы ГФС, часть средств будет направлена на увеличение фонда заработной платы сотрудникам таможенной сферы.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины в январе-марте текущего года получил 179,933 миллиарда гривень доходов, что на 13,8% больше бюджетной росписи. Налоговые поступления в марте составили 36,320 миллиарда гривень, что на 35,2% больше бюджетной росписи, в январе-марте – 98,569 миллиарда гривень, что на 16,9% больше бюджетной росписи.