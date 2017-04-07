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Топливно-энергетический комплекс
В марте продажи импортных б/у автомобилей увеличились в 4,5 раза до 3 944 единиц
11:50 07.04.2017 |
В марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года продажи импортных подержанных автомобилей увеличились в 4,5 раза до 3 944 единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.
"По данным ассоциации "Укравтопром", в марте на украинском рынке было зарегистрировано 3 944 легковых автомобиля с пробегом, ввезенных из-за границы... По сравнению с результатом марта прошлого года рынок импортированных автомобилей с пробегом вырос в 4,5 раза, а к итогам предыдущего месяца он прибавил 30 процентов", - говорится в нем.
Согласно сообщению, общий объем первичного рынка легковых автомобилей в прошлом месяце достиг отметки в 11,222 тыс. автомобилей, а доля бывших в эксплуатации авто на нем составила 35 процентов.
Сообщается, что наиболее популярными марками в импорте подержанных легковушек остаются автомобили Renault (834 автомобиля), Volkswagen (715 автомобилей), Skoda (502 автомобиля), Opel (360 автомобилей), Nissan (174 автомобилей).
Как сообщали Українські Новини, в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года продажи подержанных автомобилей на первичном рынке Украины увеличились в 3,6 раза до 3 034 автомобилей.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом Украина увеличила импорт автотранспортных средств на 74% до 1,9 млрд долларов.
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