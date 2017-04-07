Финансовые новости
- |
- 07.04.17
- |
- 10:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Украина убедила МВФ не повышать пенсионный возраст до 63 лет - Рева
09:11 07.04.2017 |
Общий пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине составит 60 лет.
Украинское правительство смогло убедить Международный валютный фонд в том, что не нужно повышать пенсионный возраст для украинцев до 63 лет.
Об этом в ток-шоу "Право на владу" заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишет ТСН.
"Мы считали это неприемлемым в нашей стране в данный момент и предложили другой вариант решения этой проблемы. Дискуссии продолжались четыре месяца. Нам удалось найти решение этого вопроса без повышения общего пенсионного возраста", - сказал министр.
По его словам, общий пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине составит 60 лет.
Рева также отметил, что на сегодня пенсионный возраст для женщин составляет 58,5 лет. По его словам, в связи с пенсионной реформой 2011 года, возраст для выхода на пенсию для женщин ежегодно будет повышаться на полгода и это авершится в 2021 году. Тогда женщины будут выходить на пенсию, как и мужчины - в 60 лет.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Как крепостных "ДНР" "добровольно" на мобилизацию сгоняли
ТОП-НОВОСТИ
|Украина не снимет санкции с "дочек" российских банков по требованию МВФ
|США нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии
|Девальвационные ожидания банкиров не оправдались - курс доллара на межбанке просел
|Как Ким Чен Ын может поссорить Китай и США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина убедила МВФ не повышать пенсионный возраст до 63 лет - Рева
|Нефть дорожает 7 апреля на фоне запуска ракет США по военной базе в Сирии
|Верховная Рада изменила правила оформления стройдокументации
|СБУ проверяет утечку данных в системе Миграционной службы
|Нефть продолжает дорожать 6 апреля на ожиданиях скорого сокращения запасов в США
|Золото дорожает 6 апреля на данных протокола мартовского заседания ФРС
|В мелком опте 6 апреля растут цены светлых нефтепродутов, а в рознице — СУГ
Это интересно
|10 неожиданных вопросов, которые может задать стартапу венчурный инвестор
|Alcatel Flash: первый смартфон с двумя сдвоенными камерами
|Универсал Opel Insignia нового поколения сделали вседорожным
В перечень оснащения Opel Insignia Country Tourer входит система полного привода с контролем вектора тяги. Сзади у универсала установлена пара многодисковых муфт с электронным управлением, которые отвечают за распределение тяги между задними колесами.
|Бриллиант "Розовая звезда" продан за рекордные $71 млн
|Складной смартфон Samsung не стоит ожидать ранее 2019 года
|Территорию Монако расширят за счет моря
|Шведским работникам начали вживлять микрочипы под кожу