Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили несанкционированное вмешательство коммерческого предприятия в работу телекоммуникационных сетей Государственной миграционной службы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, СБУ проводит досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В его рамках установлено, что в 2014-2015 годах специализированное государственное предприятие выполняло работы по созданию, построению и настройке защищенной телекоммуникационной сети для Миграционной службы.

Во время выполнения контракта, по предварительному сговору с отдельными должностными лицами Миграционной службы и Государственной службы специальной связи и защиты информации часть денег была присвоена.

Отмечается, что благодаря сделке и ненадлежащему исполнению технического задания, несанкционированный доступ в информационную сеть Миграционной службы остался у некоторых субподрядчиков.

Сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование в одном из частных предприятий в Киеве, которое имело доступ к сети Миграционной службы с одновременным выходом в Интернет.

По предварительному заключению экспертов, это имеет признаки несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы Миграционной службы и создает условия для утечки информации с ограниченным доступом.

Также отмечается, что СБУ во время досудебного следствия не осуществляла следственных действий в помещении Центра обработки информации Государственной миграционной службы и не изымала серверное оборудование.

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