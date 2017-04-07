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СБУ проверяет утечку данных в системе Миграционной службы
08:15 07.04.2017 |
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили несанкционированное вмешательство коммерческого предприятия в работу телекоммуникационных сетей Государственной миграционной службы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.
Согласно сообщению, СБУ проводит досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
В его рамках установлено, что в 2014-2015 годах специализированное государственное предприятие выполняло работы по созданию, построению и настройке защищенной телекоммуникационной сети для Миграционной службы.
Во время выполнения контракта, по предварительному сговору с отдельными должностными лицами Миграционной службы и Государственной службы специальной связи и защиты информации часть денег была присвоена.
Отмечается, что благодаря сделке и ненадлежащему исполнению технического задания, несанкционированный доступ в информационную сеть Миграционной службы остался у некоторых субподрядчиков.
Сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование в одном из частных предприятий в Киеве, которое имело доступ к сети Миграционной службы с одновременным выходом в Интернет.
По предварительному заключению экспертов, это имеет признаки несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы Миграционной службы и создает условия для утечки информации с ограниченным доступом.
Также отмечается, что СБУ во время досудебного следствия не осуществляла следственных действий в помещении Центра обработки информации Государственной миграционной службы и не изымала серверное оборудование.
Напомним, сайт по выдаче загранпаспортов "лег", когда украинцы услышали про одобрение безвиза.
Позже стало известно, что выдачу биометрических загранпаспортов и ID-карточек приостановили из-за следственных действий СБУ.
6 апреля 521 евродепутатов проголосовало за безвиз для Украины. Теперь этот законопроект должен утвердить Совет Европейского Союза. Правила безвиза для украинцев: ответы на главные вопросы.
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