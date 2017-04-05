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Топливно-энергетический комплекс
МВФ начал перечисление Украине транш на $1 млрд
14:54 05.04.2017 |
(Новость "МВФ перечислил Украине транш на $1 млрд" дополнена уточняющими подробностями)
Международный валютный фонд (МВФ) начал перечисление Украине транша в размере 1 млрд долларов.
Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"4-й транш МВФ в размере 1 млрд долларов поступил в резервы НБУ", - сообщил сначала министр.
Позже Данилюк удалил данную запись из социальной сети Facebook и написал, что МВФ начал перечисление транша.
Таким образом, международные резервы НБУ увеличатся до 16,1 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.
Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года.
Украина рассчитывает получить в этом году еще 3 транша от МВФ на 4,5 млрд долларов.
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