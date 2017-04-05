Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в феврале 2017 года увеличились на 1,2% по сравнению с январем, при этом рост цен в январе-2017 к декабрю-2016 составлял 0,8%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

По данным Госстата, рост цен на СМР в феврале-2017 к февралю-2016 составил 12,7%, при этом в январе-2017 к январю-2016 увеличение цен зафиксировано на уровне 11,5%.

Согласно сообщению, в целом рост цен на СМР в январе-феврале-2017 к январю-февралю-2016 составил 12,1%.

Как отмечает Госстат, рост цен на СМР в феврале 2017 года к январю зафиксирован во всех сферах строительства. Наибольшее увеличение цен наблюдалось в строительстве других инженерных сооружений (2,1%) и нежилых зданий (1,4%), наименьшее - в строительстве трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач, а также комплексных промышленных сооружений (по 0,6%).

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на СМР в Украине в 2016 году выросли на 9,2% по сравнению с 2015 годом, при этом рост в 2015 году к 2014 году составлял 27,1%, в 2014 году к 2013 году - 9,5%, в 2013 году к 2012 году - 5,6%, в 2012 году к 2011 году - 12,6%.

