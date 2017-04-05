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Топливно-энергетический комплекс
JPMorgan оценил варранты Украины втрое выше текущей стоимости
14:05 05.04.2017 |
JPMorgan Chase & Co оценил украинские ВВП-варранты вторе больше, чем они торгуются сейчас. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на отчет JPMorgan, опубликованный в конце марта.
ВВП-варранты были выпущены в рамках долговой операции, которую в конце 2015 года провела тогдашний министр финансов Украины Наталья Яресько. По условиям операции, выплаты по варрантам состоятся не раньше 2021 года и только в случае, если украинский ВВП вырастет на 35% - до $125,4 млрд.
Национальный банк Украины ухудшил свой прогноз по ВВП в связи с блокадой Донбасса - с 2,8% до 1,9% в этом году. Несмотря на это и на сохраняющийся риск усиления военной агрессии РФ в Донбассе, JPMorgan рекомендовал инвесторам обратить внимание на украинские варранты.
Благодаря этому за неделю они прибавили в цене 5,7 центов - до 36,8 центов. Сам JPMorgan установил цену на уровне 80 центов.
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