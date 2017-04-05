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НАПК признало уважительной причиной несвоевременной подачи электронной декларации ненадлежащую работу реестра
11:44 05.04.2017 |
Национальное агентство по предотвращению коррупции признало уважительной причиной несвоевременной подачи электронной декларации ненадлежащую работу реестра.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, передают Українські Новини.
"Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение об определении уважительной причины несвоевременного представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сказано в нем.
Согласно документу, НАПК признало уважительной причиной несвоевременной подачи декларации ненадлежащее функционирование Единого государственного реестра деклараций.
Период ненадлежащего функционирования реестра будет определяться на основании информации администратора системы, то есть государственного предприятия "Украинские специальные системы".
При осуществлении контроля своевременности подачи электронной декларации и решении вопроса о необходимости составления протокола об административном правонарушении уполномоченные лица НАПК будут учитывать факт ненадлежащего функционирования реестра.
Как сообщали Українські Новини, Министерство юстиции инициирует отмену уголовной ответственности для декларантов, не подавших электронную декларацию до 1 апреля 2017 года.
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