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Дионисий Галикарнасский
Минфин констатирует стабильную работу реестра автоматического возмещения НДС
10:31 05.04.2017 |
Министерство финансов констатирует стабильную работу реестра автоматического возмещения НДС.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
"Реестр работает. Плательщики уже могут мониторить информацию о своих заявках", - отмечается в нем.
Отмечается, что новый реестр автоматического возмещения НДС - это IT-продукт, который необходимо совершенствовать во время работы на начальном этапе.
Сейчас продолжаются работы по выявлению технических ошибок и их устранению.
В реестре некоторые графы незаполнены, поскольку в старом реестре, который был конвертирован в новый, этих граф не было.
При разработке нового реестра дополнительные графы были включены для того, чтобы обеспечить возможность комплексного анализа и мониторинга данных.
Сейчас идет сбор дополнительных данных и их загрузка в реестр.
Официальный сайт Минфина также был доработан для автоматической выгрузки и обнародования реестра.
Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.
В январе Кабинет Министров утвердил порядок ведения единого реестра заявлений на возмещение НДС.
Объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 40% до 94,3 млрд гривен в 2016 году в сравнении с 2015 годом.
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