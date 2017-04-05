Министерство финансов констатирует стабильную работу реестра автоматического возмещения НДС.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

"Реестр работает. Плательщики уже могут мониторить информацию о своих заявках", - отмечается в нем.

Отмечается, что новый реестр автоматического возмещения НДС - это IT-продукт, который необходимо совершенствовать во время работы на начальном этапе.

Сейчас продолжаются работы по выявлению технических ошибок и их устранению.

В реестре некоторые графы незаполнены, поскольку в старом реестре, который был конвертирован в новый, этих граф не было.

При разработке нового реестра дополнительные графы были включены для того, чтобы обеспечить возможность комплексного анализа и мониторинга данных.

Сейчас идет сбор дополнительных данных и их загрузка в реестр.

Официальный сайт Минфина также был доработан для автоматической выгрузки и обнародования реестра.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

В январе Кабинет Министров утвердил порядок ведения единого реестра заявлений на возмещение НДС.

Объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 40% до 94,3 млрд гривен в 2016 году в сравнении с 2015 годом.