В январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года морские порты Украины увеличили перевалку грузов на 2,5% до 32,712 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов (АМПУ), передают Українські Новини.

Грузопереработка экспортных грузов в морских портах составила 25,938 млн тонн (рост на 5% к показателям аналогичного периода 2016 года), импортных - 4 млн 373 тыс. тонн (снижение на 0,6% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года).

Перевалка транзитных грузов составила 2 млн 221 тыс. тонн (81,7% от показателей аналогичного периода 2016 года), внутреннего сообщения - 180 тыс. тонн (рост на 81,2% к соответствующим показателям прошлого года).

Переработка контейнеров в морских портах за отчетный период повысилась на 7,4% и составила 150 615 TEU.

Государственными портовыми операторами, входящими в структуру управления Министерства инфраструктуры, было переработано 7 млн 208 тыс. тонн (22% от общего объема).

Другими портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) на всех причалах было переработано 25 млн 504 тыс. тонн (78% общего объема).

Как сообщали Українські Новини, в феврале морские порты Украины сократили перевалку грузов на 8,95%, или на 993,7 тыс. тонн до 10,1 млн тонн по сравнению с февралем 2016 года.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом морские торговые порты сократили переработку грузов на 8,8%, или на 12,802 млн тонн до 131,998 млн тонн.

В Украине - 18 морпортов, больше всего - в Одесской области, в том числе наиболее крупные Одесский морпорт и морпорт "Южный".