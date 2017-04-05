Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в настоящее время нет оснований для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Никаких сейчас оснований говорить о повышении цен на тарифы нет", - заявил он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

Премьер-министр назвал главную задачу на сегодня: избавиться от энергетической зависимости страны. Правительство принимает меры в этом направлении.

Он подчеркнул, что в прошлом году Кабинет министров остановил падение и возобновил добычу украинского газа. В планах этого года - добыча собственного газа должна увеличиться на 500 млн куб. м по сравнению с в предыдущим годом. Это будет содействовать усилению энергетической независимости.

"Я не для того пришел работать в правительство, чтобы увеличивать нашу зависимость. Я хочу, чтобы Украина была сильной, экономически, энергетически независимой, чтобы это была страна, в которой нормально, качественно живут люди", - подытожил В.Гройсман.

