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Независимые набсоветы в 15 крупнейших украинских ГП будут назначены до июля - меморандум с МВФ
09:04 05.04.2017 |
Независимые наблюдательны советы в 15 крупнейших украинских государственных предприятиях будут назначены до конца июня 2017 года, говорится в тексте меморандума Украины и Международного валютного фонда (МВФ) в рамках третьего пересмотра совместной программы.
В документе отмечается, что в управлении и реформировании госпредприятий комплексная стратегия по вопросам реформирования и повышения эффективности предусматривает после принятия закона по вопросам корпоративного управления предприятиями государственной формы собственности принятие решений Кабинетом министров Украины, которые будут регулировать создание набсоветов до конца марта 2017 года.
"Мы завершим назначения независимых наблюдательных советов в 15 крупнейших ГП до конца июня 2017 года. Более того, ожидаем, что к концу июня 2017 года будут завершены аудиторские отчеты крупнейших ГП, подготовленные аудиторами, имеющими хорошую репутацию", - говорится в тексте меморандума.
Помимо этого, продолжится изучение вариантов создания единой общегосударственной холдинговой компании, задача которой будет заключаться в осуществлении управления стратегическими коммерческими ГП.
Кроме того, вышеуказанная стратегия предусматривает классификацию (группировку) всех ГП, а предприятия, в которых нет четкого общегосударственного стратегического интереса, будут приватизированы или ликвидированы.
"До конца августа 2017 года Кабинет министров утвердит и опубликует на веб-сайте Минэкономразвития данную классификацию и передаст ГП в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ)", - отмечается в документе.
В вопросе ликвидации ГП на основании результатов классификации планируется централизовать ликвидацию нефункционирующих ГП под руководством ФГИ Украины. Исходя из этого намерения Фонд, консультируясь с соответствующими министерствами, сейчас готовит законопроект, который позволит ему по упрощенной процедуре ликвидировать ГП с нулевыми активами или с активами, меньше суммы обязательств.
"В этом контексте мы проведем анализ закона Украины "О банкротстве" относительно ГП и введем необходимые изменения там, где это будет нужно. Мы ожидаем, что Верховная Рада примет этот законопроект до конца июня 2017 года", - говорится в меморандуме.
Ранее, в ноябре 2016 года, Министерство экономического развития и торговли оценивало число ГП, на которых необходимо сформировать новые набсоветы с большинством независимых членов, в 41 и сообщало о завершении подготовки необходимой для этого нормативной базы.
"Наблюдательные советы должны быть сформированы в крупнейших госкомпаниях: ... если размер ваших активов 2+ млрд грн в год, а выручка превышает 1,5 млрд грн, вам точно нужен наблюдательный совет! Таковых в Украине всего 41 компания", - говорила тогда первый заместитель главы МЭРТ Юлия Ковалив.
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