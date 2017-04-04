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Госбюджет-2017 в I кв.-2017 перевыполнен на 10,6% - Госказначейство
20:18 04.04.2017 |
Доходы государственного бюджета Украины в январе-марте 2017 года составили 174,74 млрд грн, что на 10,6%, или 16,7 млрд грн, превышает показатели временного плана, сообщила Государственная казначейская служба.
Согласно ему, по сравнению с первым кварталом прошлого года доходы возросли на 45,58 млрд грн, или на 35,3%.
Госказначейство уточняет, что в марте бюджет получил 62,69 млрд грн, что на 13,3%, или 7,37 млрд грн больше плана.
В том числе налоговые поступления за январь-март-2017 увеличились к январю-марту-2016 на 34,4% - до 91,02 млрд грн, тогда как таможенные - на 31,6%, до 66,85 млрд грн. Временный план на три месяца этого года по ним был перевыполнен соответственно на 7,9% и 13,7%.
В частности, в марте этого года из-за большего возмещения НДС и переноса сроков налоговых платежей поступления по налогам оказались ниже прошлогоднего значения на 13,6% и составили 28,77 млрд грн, тогда как на таможне был зафиксирован прирост на 27,5% - до 26,5 млрд грн. План марта был перевыполнен соответственно на 7,1% и 16,3%.
Госказначейство уточняет, что по итогам первого квартала этого года в счет возмещения НДС было выплачено 26,93 млрд грн, что на 21,2% превысило показатели первого квартала прошлого года, в том числе в марте возмещение составило 9,92 млрд грн, что на 58,6% больше чем в марте-2016.
В целом общий фонд госбюджета получил за январь-март-2017 162,49 млрд грн, что на 10,6% превысило плановый показатель и на 33,8% - показатель января-марта-2016.
Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов за первый квартал этого года на 36,9% к первому кварталу прошлого года - до 43,63 млрд грн, хотя в марте они возросли только на 18,7%% - до 14,63 млрд грн.
Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в марте-2017 увеличились к марту-2016 на 39,5% и составили 14,2 млрд грн, а за три месяца ЕСВ увеличился на 29,4% - до 38,83 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2017 году определены в размере 731,03 млрд грн, в том числе общего фонда - 673,74 млрд грн, что соответственно на 20,3% и 17,1% превышает доходы, закрепленные в госбюджете на 2016 год.
Расходы госбюджета в этом году запланированы в объеме 800,03 млрд грн, в том числе общего фонда - 739,71 млрд грн, превышая плановые расходы госбюджета-2016 соответственно на 17,4% и 14,3%.
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