Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Госбюджет-2017 в I кв.-2017 перевыполнен на 10,6% - Госказначейство

20:18 04.04.2017 |

Экономика

 

Доходы государственного бюджета Украины в январе-марте 2017 года составили 174,74 млрд грн, что на 10,6%, или 16,7 млрд грн, превышает показатели временного плана, сообщила Государственная казначейская служба.

Согласно ему, по сравнению с первым кварталом прошлого года доходы возросли на 45,58 млрд грн, или на 35,3%.

Госказначейство уточняет, что в марте бюджет получил 62,69 млрд грн, что на 13,3%, или 7,37 млрд грн больше плана.

В том числе налоговые поступления за январь-март-2017 увеличились к январю-марту-2016 на 34,4% - до 91,02 млрд грн, тогда как таможенные - на 31,6%, до 66,85 млрд грн. Временный план на три месяца этого года по ним был перевыполнен соответственно на 7,9% и 13,7%.

В частности, в марте этого года из-за большего возмещения НДС и переноса сроков налоговых платежей поступления по налогам оказались ниже прошлогоднего значения на 13,6% и составили 28,77 млрд грн, тогда как на таможне был зафиксирован прирост на 27,5% - до 26,5 млрд грн. План марта был перевыполнен соответственно на 7,1% и 16,3%.

Госказначейство уточняет, что по итогам первого квартала этого года в счет возмещения НДС было выплачено 26,93 млрд грн, что на 21,2% превысило показатели первого квартала прошлого года, в том числе в марте возмещение составило 9,92 млрд грн, что на 58,6% больше чем в марте-2016.

В целом общий фонд госбюджета получил за январь-март-2017 162,49 млрд грн, что на 10,6% превысило плановый показатель и на 33,8% - показатель января-марта-2016.

Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов за первый квартал этого года на 36,9% к первому кварталу прошлого года - до 43,63 млрд грн, хотя в марте они возросли только на 18,7%% - до 14,63 млрд грн.

Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в марте-2017 увеличились к марту-2016 на 39,5% и составили 14,2 млрд грн, а за три месяца ЕСВ увеличился на 29,4% - до 38,83 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2017 году определены в размере 731,03 млрд грн, в том числе общего фонда - 673,74 млрд грн, что соответственно на 20,3% и 17,1% превышает доходы, закрепленные в госбюджете на 2016 год.

Расходы госбюджета в этом году запланированы в объеме 800,03 млрд грн, в том числе общего фонда - 739,71 млрд грн, превышая плановые расходы госбюджета-2016 соответственно на 17,4% и 14,3%.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

20:46 Ме­мо­ран­дум с МВФ вклю­ча­ет до­ка­пи­та­ли­за­цию го­су­дар­ством бан­ков и ФГВФЛ на сум­му до 98 млрд грн

20:39 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 4 ап­ре­ля на уве­ли­че­нии спро­са на без­опас­ные ак­ти­вы

20:38 Дол­лар тор­гу­ет­ся раз­но­на­прав­лен­но 4 ап­ре­ля в пред­две­рии пуб­ли­ка­ции про­то­ко­ла ФРС

19:58 Укра­и­на обя­за­лась за­вер­шить пе­ре­да­чу пол­но­мо­чий Нац­ком­фи­нуслуг в НБУ и НКЦБФР до 2018г - ме­мо­ран­дум с МВФ

18:47 Укра­и­на на­ме­ре­на обес­пе­чить по­га­ше­ние быв­ши­ми вла­дель­ца­ми При­ват­бан­ка кре­ди­тов до июля, - ме­мо­ран­дум МВФ

17:28 Ощад­банк вер­нул ре­фи­нан­си­ро­ва­ние НБУ в пол­ном объ­е­ме

17:26 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 04.04.17

17:24 Мин­фин 4 ап­ре­ля про­дал грив­не­вые ОВГЗ на 605 млн гри­вен

17:17 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 04.04.2017

16:54 НБУ ре­шил сни­зить тре­бо­ва­ние обя­за­тель­ной про­да­жи ва­лют­ной вы­руч­ки экс­пор­те­ра­ми с 65% до 50%

16:52 НБУ ре­шил смяг­чить огра­ни­че­ние по про­да­же на­се­ле­нию ва­лю­ты с 12 тыс. гри­вен/день до 150 тыс. гри­вен/день в эк­ви­ва­лен­те

16:33 Ко­ли­че­ство до­го­во­ров стра­хо­ва­ния "Зе­ле­ная карта" в ян­ва­ре-фев­ра­ле-2017 со­кра­ти­лось на 8,79%, пре­мии вы­рос­ли на 5,88%

14:58 НБУ про­гно­зи­ру­ет по­лу­че­ние пя­то­го тран­ша МВФ до июля

14:49 НБУ бла­го­да­ря тран­шу МВФ сни­зит нор­му обя­за­тель­ной про­да­жи ва­лют­ной вы­руч­ки и огра­ни­че­ния по по­куп­ке ва­лю­ты на­се­ле­ни­ем

14:46 НБУ ожи­да­ет рост меж­ду­на­род­ных ре­зер­вов до $16,1 млрд по­сле по­ступ­ле­ния тран­ша МВФ

• дальше…

20:46 Ме­мо­ран­дум с МВФ вклю­ча­ет до­ка­пи­та­ли­за­цию го­су­дар­ством бан­ков и ФГВФЛ на сум­му до 98 млрд грн

20:39 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 4 ап­ре­ля на уве­ли­че­нии спро­са на без­опас­ные ак­ти­вы

20:20 ЕС вы­де­лил Укра­ине вто­рой транш в €600 мил­ли­о­нов - По­ро­шен­ко

20:18 Гос­бюд­жет-2017 в I кв.-2017 пе­ре­вы­пол­нен на 10,6% - Госказ­на­чей­ство

20:14 МВФ ожи­да­ет воз­вра­та Укра­и­ны на ры­нок ев­ро­об­ли­га­ций в кон­це 2017г

20:10 Укра­и­на ожи­да­ет по­лу­че­ние еще 8 тран­шей от МВФ на $8,3 млрд в 2017-2018, - ме­мо­ран­дум с МВФ

20:06 Укра­и­на пла­ни­ру­ет про­ве­сти при­ва­ти­за­цию ОПЗ в 1 по­лу­го­дии, - ме­мо­ран­дум с МВФ

19:58 Укра­и­на обя­за­лась за­вер­шить пе­ре­да­чу пол­но­мо­чий Нац­ком­фи­нуслуг в НБУ и НКЦБФР до 2018г - ме­мо­ран­дум с МВФ

19:51 МВФ на­де­ет­ся на ре­струк­ту­ри­за­цию Укра­и­ной дол­га пе­ред Рос­си­ей на об­щих ос­но­ва­ни­ях

19:25 Укра­и­на обе­ща­ет до июля сфор­ми­ро­вать На­цио­наль­ную мед­служ­бу - ме­мо­ран­дум с МВФ

• дальше…

16:50 США по­из­де­ва­лись над Пу­ти­ным. Ка­на­да от­кры­ла Укра­ине "чер­ный ход" в НАТО

16:43 Пу­тин осво­бо­дил от на­ло­гов дру­зей-оли­гар­хов, по­пав­ших под санк­ции

14:36 Тер­ри­то­рию Мо­на­ко рас­ши­рят за счет мо­ря

14:11 Чис­ло банк­ротств пуб­лич­ных ком­па­ний в Япо­нии со­кра­ти­лось до ну­ля впер­вые за 26 лет

14:04 Укра­ин­цам ста­ло лег­че уехать на ра­бо­ту в Че­хию: ре­ги­стра­цию в Visapoint от­ме­ни­ли

08:42 У МВФ по­ка нет по­зи­ции по га­ран­ти­ро­ван­но­му ми­ни­маль­но­му до­хо­ду

03.04 Квар­ти­ры в са­мом вы­со­ком не­бо­скре­бе ми­ра по­де­ше­ве­ли на 25% за год

03.04 В мет­ро Санкт-Пе­тер­бур­га про­гре­ме­ли взры­вы

03.04 FT: ФБР со­здаст спец­от­дел для рас­сле­до­ва­ния по Рос­сии

03.04 На вы­бо­рах в Ар­ме­нии по­бе­ди­ла пра­вя­щая пар­тия

03.04 Пре­зи­дент До­дон по­ве­дет Мол­да­вию в ЕАЭС да­же про­тив во­ли пар­ла­мен­та

03.04 В Япо­нии всту­пил в си­лу при­зна­ю­щий бит­ко­и­ны пла­теж­ным сред­ством за­кон

03.04 Мол­до­ва от­ка­за­лась от при­дне­стров­ской элек­тро­энер­гии в поль­зу укра­ин­ской

03.04 Лон­дон не­до­во­лен вклю­че­ни­ем Ги­брал­та­ра в про­цесс "брексита"

03.04 Трамп за­явил о го­тов­но­сти США в оди­ноч­ку дей­ство­вать про­тив КНДР

• дальше…

03.04 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ян­варь – март 2017 г.

03.04 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: март 2017 г.

03.04 Об­зор цен на квар­ти­ры в но­вострой­ках Ки­е­ва: март 2017 г.

28.03 Что озна­ча­ет сда­ча на ме­тал­ло­лом крей­се­ра "Украина"

27.03 По­тен­ци­аль­ные не­мец­кие ин­ве­сто­ры про­ек­та По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста в Ки­е­ве оце­ни­ва­ют его сто­и­мость в €300 млн

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

17.03 "Укрпошта" со­кра­ща­ет сро­ки до­став­ки от­прав­ле­ний в Ки­е­ве до 24 ча­сов

17.03 Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия укра­ин­ско­го во­ен­но­го фло­та в на­ча­ле мар­та по­лу­чи­ли ре­аль­ные очер­та­ния

14.03 В Ки­ев­ской об­ла­сти про­дол­жа­ет­ся стро­и­тель­ный бум

10.03 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

• дальше…

18:58 Укра­и­на обя­за­лась пе­ред МВФ утвер­дить со­зда­ние Ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го су­да до се­ре­ди­ны июня, - ме­мо­ран­дум с МВФ

17:45 Ра­да не смог­ла на­зна­чить чле­нов Счет­ной па­ла­ты, бу­дет объ­яв­лен по­втор­ный кон­курс

16:50 США по­из­де­ва­лись над Пу­ти­ным. Ка­на­да от­кры­ла Укра­ине "чер­ный ход" в НАТО

12:14 О чем го­во­рят пе­ре­та­сов­ки в пар­тии По­ро­шен­ко

03.04 Ири­на Лу­цен­ко ста­ла пред­ста­ви­те­лем пре­зи­ден­та в Ра­де, со­об­щи­ли в АП

03.04 Гон­та­ре­ва оста­ет­ся ра­бо­тать в Нац­бан­ке - Ге­ра­си­мов

03.04 Фрак­ция БПП из­бра­ла сво­им гла­вой Ар­ту­ра Ге­ра­си­мо­ва - пресс-служ­ба

03.04 Ва­ле­рия Гон­та­ре­ва: Я свою мис­сию вы­пол­ни­ла

03.04 Пас­халь­ное пе­ре­ми­рие. "Гибриды" го­то­вят удар в об­ход Ма­ри­у­по­ля

31.03 Кто та­кой оли­гарх Ке­са­ев, ко­то­ро­го обыс­ки­ва­ет ГПУ из-за ОРДЛО

31.03 По­че­му пар­тии Ко­ло­мой­ско­го и Ти­мо­шен­ко рас­пла­чи­ва­ют­ся за парт­взно­сы

31.03 По­че­му пре­кра­ще­ние ог­ня на Дон­бас­се вновь бу­дет фик­ци­ей

31.03 Изоб­ра­жая жерт­ву. Как гла­ва НАПК по­шла пу­тем скан­даль­ных от­став­ни­ков

31.03 Во­ло­дарі мікро­фо­ну. Хто з політиків не га­яв ча­су на політич­них ток-шоу

31.03 Ве­че­ром 30-го мар­та под Ав­де­ев­кой и по всей ли­нии фрон­та про­изо­шло ощу­ти­мое обостре­ние

• дальше…

16:12 Склад­ной смарт­фон Samsung не сто­ит ожи­дать ра­нее 2019 го­да

11:50 Швед­ским ра­бот­ни­кам на­ча­ли вжив­лять мик­ро­чи­пы под ко­жу

10:27 Android впер­вые обо­шла Windows по объ­ё­му ин­тернет-тра­фи­ка, по­треб­ля­е­мо­го со­от­вет­ству­ю­щи­ми устрой­ства­ми

09:22 Samsung Galaxy S8 дол­жен был иметь ска­нер от­пе­чат­ка паль­ца в дис­плее

08:51 Tesla обо­шла по ка­пи­та­ли­за­ции Ford Motor

03.04 Фишин­го­вые ата­ки на кли­ен­тов авиа­ком­па­ний за­кан­чи­ва­ют­ся успе­хом в 90 слу­ча­ях из 100

31.03 Blue Origin по­ка­за­ла ин­те­рьер кап­су­лы для кос­ми­че­ских ту­ри­стов

31.03 SsangYong рас­крыл все по­дроб­но­сти о но­вом Rexton

31.03 Бо­лее 70 дви­га­те­лей для «Про­то­на» ока­за­лись бра­ко­ван­ны­ми

31.03 SpaceX впер­вые в ис­то­рии по­втор­но за­пу­сти­ла ис­поль­зо­ван­ную ра­ке­ту

30.03 Все боль­ше тех­но­ло­ги­че­ских стар­та­пов за­ни­ма­ют­ся кос­мо­сом

30.03 Samsung на­це­ли­лась на ки­но­те­ат­ры, пред­ста­вив 4K-дис­плей с диа­го­на­лью бо­лее 10 мет­ров

30.03 Tesla рас­ши­ри­ла воз­мож­но­сти си­сте­мы ав­то­пи­ло­ти­ро­ва­ния но­вых элек­тро­ка­ров

30.03 Де­шё­вые ки­тай­ские смарт­фо­ны риску­ют остать­ся в про­шлом

30.03 Маск под­твер­дил, что у се­рий­ной Tesla Model 3 не бу­дет при­бор­ной па­не­ли

• дальше…

11:50 Швед­ским ра­бот­ни­кам на­ча­ли вжив­лять мик­ро­чи­пы под ко­жу

03.04 Avon ме­ня­ет стра­те­гию, чтобы вы­брать­ся из убыт­ков

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

27.03 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно