Международный валютный фонд (МВФ) в связи с блокадой неконтролируемых территорий (НКТ) и утратой контроля над расположенными там предприятиями ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году до 2% с 2,9%, несколько улучшив его на 2018 год – до 3,1% с 3% .

Согласно обнародованным Фондом во вторник материалам, вторым негативным последствием станет расширение дефицита текущего счета платежного баланса в текущем году до 3,7% ВВП с 3% ВВП, в следующем – до 3% ВВП с 2,6% ВВП.

В то же время МВФ подтвердил свой прогноз инфляции в Украине 10% в 2017 году, 7% – в 2018 году и даже слегка улучшил оценку дефицита бюджета в этом году до 3% ВВП с 3,1% ВВП и до 2,5% с 2,6% ВВП – в следующем.

Такой прогноз совпадает с обнародованным ранее прогнозом Национального банка Украины.

МВФ также удовлетворил просьбу украинской стороны в сложившихся условиях роста внешнеторгового дефицита снизить норматив по накоплению валютных резервов на $520 млн для поддержки курса и, соответственно, выполнения инфляционных целей. Согласно новым оценкам, на конец 2017 года валовые международные резервы Украины составят $21,8 млрд, на конец 2018-го - $29,5 млрд.

В 2019-2021 гг. Фонд ожидает выхода Украины на ежегодные темпы роста в 4% при постепенном снижении инфляции соответственно до 6,5%, 6% и 5,5%.