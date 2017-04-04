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Топливно-энергетический комплекс
Рада намерена ввести обязательную сертификацию энергоэффективности зданий и объектов строительства
Верховная Рада намерена ввести обязательную сертификацию энергоэффективности зданий и объектов строительства.
За принятие законопроекта №4941-д проголосовали 244 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно ему, предусматривается введение обязательной сертификации энергоэффективности для объектов строительства, зданий и частей зданий, сдающихся в аренду на срок более 1 года, для зданий с отапливаемой площадью более 250 кв. м, в которых расположены государственные органы и проводится прием граждан (последние - в случае проведения реконструкции).
Данная сертификация также обязательна для объектов строительства со средним и значительным классом последствий.
Положения закона об обязательной сертификации не будут распространяться на объекты культурного наследия, здания промышленного назначения и нежилые помещения сельскохозяйственного назначения с низким уровнем энергопотребления (определяемым центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере строительства), культовые сооружения (например, церкви), временные сооружения, в том числе предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности, а также на отдельно стоящие здания с отапливаемой площадью менее 50 кв. м.
Сертификация будет проводиться на договорных началах с целью определения фактических показателей энергоэффективности зданий и оценки их соответствия минимальным требованиям к энергоэффективности, которые будут устанавливаться Министерством регионального развития, строительства и жилищно-комунального хозяйства.
Минимальные требования к энергоэффективности зданий будут пересматриваться раз в 5 лет.
Изготовление энергетического сертификата здания по объекту строительства возлагается на заказчика строительства до принятия такого объекта в эксплуатацию в установленном законодательством порядке.
На основе проведения оценки можно будет разработать рекомендации касательно повышения энергоэффективности конкретного здания, учитывающие местные климатические условия.
Согласно тексту законопроекта, предусматривается, что срок действия сертификата энергетической эффективности будет составлять 10 лет.
Планируется создание базы данных сертификатов, находящейся в общем доступе на сайте Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
Как сообщали Українські Новини, 17 ноября Верховная Рада отправила в профильный комитет на подготовку к повторному первому чтению законопроект "Об энергетической эффективности зданий".
За принятие соответствующего решения проголосовали 235 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
При этом за принятие законопроекта №4941 за основу проголосовали 186 депутатов при минимально необходимых 226.
Верховная Рада выделила 400 млн гривен на запуск и функционирование Фонда энергоэффективности в 2017 году, а также 400 млн гривен - на продолжение программы по энергоэффективности ("теплых кредитов").
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