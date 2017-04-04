Финансовые новости
- |
- 04.04.17
- |
- 21:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Рада не смогла назначить членов Счетной палаты, будет объявлен повторный конкурс
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил комитету по вопросам бюджета объявить повторный конкурс на занятие должности члена Счетной палаты Украины.
Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на вечернем заседании во вторник Верховная Рада попыталась назначить девятерых членов Счетной палаты Украины. Открывая вопрос, А.Парубий сообщил, что к конкурсу на занятие должности члена Счетной палаты изначально было допущено 64 кандидата, из которых парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал 29 кандидатов.
Во время обсуждения вопроса одна из кандидатов, - народный депутат Александра Кужель (фракция "Батькивщина"), взяла самоотвод. В итоге на рейтинговое голосование было поставлено 28 кандидатов.
После того, как парламентарии определились с 9 кандидатами в члены Счетной палаты, вопрос о назначении был поставлен на голосование, однако набрал лишь 211 голосов из 226 минимально необходимых.
Спикер поставил на голосование вопрос о возращении к голосованию, однако он также не имел поддержки зала: 212 голосов из 226 минимально необходимых.
"В соответствии с регламентом Верховной Рады Украины прошу комитет по вопросам бюджета объявить повторный конкурс на занятие должности членов Счетной палаты", - сказал А.Парубий после того, как парламентарии не проголосовали за возвращение вопроса о голосовании за членов Счетной палаты.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Меморандум с МВФ включает докапитализацию государством банков и ФГВФЛ на сумму до 98 млрд грн
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС выделил Украине второй транш в €600 миллионов - Порошенко
|МВФ ожидает возврата Украины на рынок еврооблигаций в конце 2017г
|Украина ожидает получение еще 8 траншей от МВФ на $8,3 млрд в 2017-2018, - меморандум с МВФ
|Украина планирует провести приватизацию ОПЗ в 1 полугодии, - меморандум с МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Меморандум с МВФ включает докапитализацию государством банков и ФГВФЛ на сумму до 98 млрд грн
|Золото дорожает 4 апреля на увеличении спроса на безопасные активы
|ЕС выделил Украине второй транш в €600 миллионов - Порошенко
|Госбюджет-2017 в I кв.-2017 перевыполнен на 10,6% - Госказначейство
|МВФ ожидает возврата Украины на рынок еврооблигаций в конце 2017г
|Украина ожидает получение еще 8 траншей от МВФ на $8,3 млрд в 2017-2018, - меморандум с МВФ
Это интересно
|Фишинговые атаки на клиентов авиакомпаний заканчиваются успехом в 90 случаях из 100
|Топ-9 лучших стран для предпринимательства
|Blue Origin показала интерьер капсулы для космических туристов
|SsangYong раскрыл все подробности о новом Rexton
|Более 70 двигателей для «Протона» оказались бракованными
В январе этого года «Роскосмос» отозвал двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М», выпущенные за последние несколько лет. При их изготовлении использовались «неликвидные компоненты»: менее жаростойкие материалы вместо материалов с драгметаллами.
|SpaceX впервые в истории повторно запустила использованную ракету
|Все больше технологических стартапов занимаются космосом