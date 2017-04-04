Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил комитету по вопросам бюджета объявить повторный конкурс на занятие должности члена Счетной палаты Украины.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на вечернем заседании во вторник Верховная Рада попыталась назначить девятерых членов Счетной палаты Украины. Открывая вопрос, А.Парубий сообщил, что к конкурсу на занятие должности члена Счетной палаты изначально было допущено 64 кандидата, из которых парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал 29 кандидатов.

Во время обсуждения вопроса одна из кандидатов, - народный депутат Александра Кужель (фракция "Батькивщина"), взяла самоотвод. В итоге на рейтинговое голосование было поставлено 28 кандидатов.

После того, как парламентарии определились с 9 кандидатами в члены Счетной палаты, вопрос о назначении был поставлен на голосование, однако набрал лишь 211 голосов из 226 минимально необходимых.

Спикер поставил на голосование вопрос о возращении к голосованию, однако он также не имел поддержки зала: 212 голосов из 226 минимально необходимых.

"В соответствии с регламентом Верховной Рады Украины прошу комитет по вопросам бюджета объявить повторный конкурс на занятие должности членов Счетной палаты", - сказал А.Парубий после того, как парламентарии не проголосовали за возвращение вопроса о голосовании за членов Счетной палаты.

