В Украине январе-феврале 2017 года реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 346,28 млрд грн, что на 29,9% больше, чем в январе-феврале 2016 года, в т. ч. за пределы страны - на 85,95 млрд грн (рост 38,1%), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

По ее данным Госстата, в январе-феврале 2017 года по сравнению с январем-февралем 2016 года объем реализованной продукции добывающей промышленности и разработке карьеров вырос на 58,2% (на 58,5%), перерабатывающей промышленности - на 25,53%. (на 35,9%).

В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (19%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (29,0%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (16,7%), добывающую промышленность и разработку карьеров (14,2%).

Как сообщалось, в 2016 году в Украине реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году.





в январе -феврале2017г., млн грн. (без НДС и акциза) ко всей реализованной продукции, % в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза) к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины 346282,1 100,0 85945,4 24,8 Добывающая и перерабатывающая промышленность 242285,6 70,0 85689,2 35,4 Добывающая промышленность и разработка карьеров 48980,3 14,2 12670,5 25,9 добыча каменного и бурого угля 8120,9 2,4 – – добыча сырой нефти и природного газа 16923,7 4,9 – – Добыча металлических руд 21594,7 6,2 11900,5 55,1 Перерабатывающая промышленность 193305,3 55,8 73018,7 37,8 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 65669,9 19,0 18505,0 28,2 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 2785,3 0,8 1283,0 46,1 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 9002,6 2,6 3161,0 35,1 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 11747,7 3,4 582,8 5,0 Производство химических веществ и химической продукции 8591,9 2,5 1392,2 16,2 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 3794,3 1,1 503,8 13,3 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 10851,2 3,1 1917,3 17,7 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 57911,7 16,7 34695,2 59,9 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 18417,8 5,3 9189,8 49,9 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 1438,3 0,4 381,2 26,5 - производство электрического оборудования 3329,4 1,0 1458,8 43,8 - производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам 6205,7 1,8 2857,5 46,0 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 7444,4 2,1 4492,3 60,3 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 4532,9 1,3 1788,6 39,5 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 100474,4 29,0 …1 …1 Водоснабжения;канализация, отходы 3522,1 1,0 …1 …1

Данные: Госстат Украины.

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.



Объем реализованной продукции по основным промышленным группам в январе -феврале2017г.

млн, грн (без НДС и акциза), % ко всей реализованной продукции, % в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза) к объему реализованной продукции за пределы страны, % Добывающая и перерабатывающая промышленность¹ 242285,6 100,0 85689,2 35,4 Товары промежуточного потребления 114368,0 47,2 54818,4 47,9 Инвестиционные товары 18760,8 7,7 8895,2 47,4 Потребительские товары краткосрочного использования 69798,1 28,8 20035,9 28,7 Потребительские товары долгосрочного использования 2566,4 1,1 1356,9 52,9 Энергия 36792,3 15,2 582,8 1,6

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в январе-феврале 2017г. по основным видам деятельности (%)

февраль 2017 к январю 2017, % февраль 2017 к февралю 2016, % в том числе индекс внешнего оборота: февраль 2017 к январю 2017 февраль 2017 г февраль 2016 Добывающая и перерабатывающая промышленность 106,8 129,9 117,7 138,1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 82,2 158,2 93,7 158,5 в том числе - добыча каменного и бурого угля 52,3 81,5 – – - добыча сырой нефти и природного газа 90,1 194,8 – – - добыча металлических руд 86,3 178,8 92,8 159,1 Перерабатывающая промышленность 113,6 125,5 121,7 135,9 Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий 110,7 122,5 109,9 135,6 Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов 119,2 105,7 112,2 106,8 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 115,4 105,2 119,3 108,3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 92,8 145,5 127,4 242,1 Производство химических изделий и химической продукции 127,7 91,2 113,0 72,3 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 102,8 93,4 129,8 110,7 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 126,3 106,8 119,9 105,9 Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 113,5 151,6 132,7 151,8 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 122,1 127,3 123,7 135,1 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 120,6 108,4 156,0 116,3 - производство электрического оборудования 155,1 108,5 203,5 155,6 - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам 125,6 126,6 128,7 130,2 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств 107,1 148,1 101,1 133,7 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 127,8 120,3 113,7 105,6

Данные: Госстат Украины