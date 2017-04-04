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Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-феврале 2017г вырос на 29,9% - Госстат
17:41 04.04.2017 |
В Украине январе-феврале 2017 года реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 346,28 млрд грн, что на 29,9% больше, чем в январе-феврале 2016 года, в т. ч. за пределы страны - на 85,95 млрд грн (рост 38,1%), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
По ее данным Госстата, в январе-феврале 2017 года по сравнению с январем-февралем 2016 года объем реализованной продукции добывающей промышленности и разработке карьеров вырос на 58,2% (на 58,5%), перерабатывающей промышленности - на 25,53%. (на 35,9%).
В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (19%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (29,0%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (16,7%), добывающую промышленность и разработку карьеров (14,2%).
Как сообщалось, в 2016 году в Украине реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году.
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹:
|в январе -феврале2017г., млн грн. (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|346282,1
|100,0
|85945,4
|24,8
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|242285,6
|70,0
|85689,2
|35,4
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|48980,3
|14,2
|12670,5
|25,9
|добыча каменного и бурого угля
|8120,9
|2,4
|–
|–
|добыча сырой нефти и природного газа
|16923,7
|4,9
|–
|–
|Добыча металлических руд
|21594,7
|6,2
|11900,5
|55,1
|Перерабатывающая промышленность
|193305,3
|55,8
|73018,7
|37,8
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|65669,9
|19,0
|18505,0
|28,2
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|2785,3
|0,8
|1283,0
|46,1
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|9002,6
|2,6
|3161,0
|35,1
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|11747,7
|3,4
|582,8
|5,0
|Производство химических веществ и химической продукции
|8591,9
|2,5
|1392,2
|16,2
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|3794,3
|1,1
|503,8
|13,3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|10851,2
|3,1
|1917,3
|17,7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|57911,7
|16,7
|34695,2
|59,9
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|18417,8
|5,3
|9189,8
|49,9
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|1438,3
|0,4
|381,2
|26,5
|- производство электрического оборудования
|3329,4
|1,0
|1458,8
|43,8
|- производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам
|6205,7
|1,8
|2857,5
|46,0
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|7444,4
|2,1
|4492,3
|60,3
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|4532,9
|1,3
|1788,6
|39,5
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|100474,4
|29,0
|…1
|…1
|Водоснабжения;канализация, отходы
|3522,1
|1,0
|…1
|…1
Данные: Госстат Украины.
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Объем реализованной продукции по основным промышленным группам в январе -феврале2017г.
|млн, грн (без НДС и акциза), %
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|242285,6
|100,0
|85689,2
|35,4
|Товары промежуточного потребления
|114368,0
|47,2
|54818,4
|47,9
|Инвестиционные товары
|18760,8
|7,7
|8895,2
|47,4
|Потребительские товары краткосрочного использования
|69798,1
|28,8
|20035,9
|28,7
|Потребительские товары долгосрочного использования
|2566,4
|1,1
|1356,9
|52,9
|Энергия
|36792,3
|15,2
|582,8
|1,6
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в январе-феврале 2017г. по основным видам деятельности (%)
|февраль 2017 к январю 2017, %
|февраль 2017 к февралю 2016, %
|в том числе индекс внешнего оборота: февраль 2017 к январю 2017
|февраль 2017 г февраль 2016
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|106,8
|129,9
|117,7
|138,1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|82,2
|158,2
|93,7
|158,5
|в том числе
|- добыча каменного и бурого угля
|52,3
|81,5
|–
|–
|- добыча сырой нефти и природного газа
|90,1
|194,8
|–
|–
|- добыча металлических руд
|86,3
|178,8
|92,8
|159,1
|Перерабатывающая промышленность
|113,6
|125,5
|121,7
|135,9
|Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий
|110,7
|122,5
|109,9
|135,6
|Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов
|119,2
|105,7
|112,2
|106,8
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|115,4
|105,2
|119,3
|108,3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|92,8
|145,5
|127,4
|242,1
|Производство химических изделий и химической продукции
|127,7
|91,2
|113,0
|72,3
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|102,8
|93,4
|129,8
|110,7
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|126,3
|106,8
|119,9
|105,9
|Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|113,5
|151,6
|132,7
|151,8
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|122,1
|127,3
|123,7
|135,1
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|120,6
|108,4
|156,0
|116,3
|- производство электрического оборудования
|155,1
|108,5
|203,5
|155,6
|- производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам
|125,6
|126,6
|128,7
|130,2
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств
|107,1
|148,1
|101,1
|133,7
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|127,8
|120,3
|113,7
|105,6
Данные: Госстат Украины
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