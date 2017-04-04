Всемирный банк прогнозирует, что уровень государственного долга Украины в 2017 году составит 90% ВВП.

Об этом в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины во вторник сообщил координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан, передают Українські Новини.

"Госдолг в этом году может составить 90% ВВП", - сказал он.

Экономист добавил, что дефицит госбюджета может составить 3,1% ВВП.

По его словам, такой уровень дефицита госбюджета прогнозируется из-за повышения минимальной зарплаты до 3,2 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 1 марта совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины составил 71,76 млрд долларов.