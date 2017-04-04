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Топливно-энергетический комплекс
Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2017 до 10%
13:01 04.04.2017 |
Всемирный банк повысил прогноз по инфляции в Украине на 2017 год до 10% с 8,5%, прогнозируемых ранее, сообщила ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач в ходе презентации обновленного макроэкономического прогноза ВБ.
По ее словам, проведенное в Украине повышение минимальной заработной платы вынудило Всемирный банк ухудшить прогноз по инфляции на 2017 год. «Сейчас мы ожидаем инфляцию на уровне 10%», - сказала Головач.
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