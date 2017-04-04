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Топливно-энергетический комплекс
ЕС будет ждать закона "О рынке электроэнергии" для выделения EUR600 млн макрофинансовой помощи
09:07 04.04.2017 |
Замедление процесса принятия закона "О рынке электроэнергии" (№4493) будет иметь для Украины ряд негативных последствий, в том числе задержку с выделением EUR600 млн третьего транша макрофинансовой помощи Евросоюза, сообщил первый секретарь представительства ЕС в Украине Хосе Мануэль Эрнандез.
"Принятие закона является обязательным условием выделения 3-го транша макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн", - сказал он в ходе "круглого стола", организованного интернет-ресурсом "Энергореформа" в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.
Х.М.Эрнандез также отметил, что в отсутствие этого закона и подзаконных актов к нему у зарубежных инвесторов сохранятся сомнения по поводу прозрачности финансовых потоков в украинской энергетике. "В этих условиях потенциальным инвесторам будет очень сложно принимать решения об инвестировании в энергосектор Украины", - считает представитель ЕС.
Он высказал мнение, что без закона "О рынке электроэнергии Украины" сотрудничество ЕС и Украины в энергетическом секторе будет выглядеть очень ограниченным.
"Закон является основой для создания коммерческих и технических условий интеграции украинских и европейских энергорынков", - сказал первый секретарь представительства ЕС в Украине.
"Как только закон будет принят, украинская сторона сможет воспользоваться всеми возможностями, включая финансовые, которые предусмотрены нашим сотрудничеством в этой сфере", - отметил Х.М.Эрнандез.
Как сообщалось, законопроект "О рынке электрической энергии Украины" Рада приняла в первом чтении 22 сентября. Ко второму чтению к документу подано свыше 1135 правок, их прорабатывала специально созданная рабочая группа.
Законопроект предусматривает двухлетний переходной период с момента вступления его в силу на внедрение всех сегментов нового рынка, в том числе рынка двухсторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.
Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.
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