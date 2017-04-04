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Топливно-энергетический комплекс
В МВФ ожидают умеренного влияния торговой блокады ОРДЛО на экономику Украины - НБУ
07:47 04.04.2017 |
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) ожидают умеренного влияния на экономику Украины торговой блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщается в пресс-релизе Национального банка Украины (НБУ).
"Решение о предоставлении очередного кредитного транша было принято после дополнительного изучения экспертами МВФ возможного влияния торговой блокады на украинскую экономику и обновления макроэкономических прогнозов с учетом предоставленных НБУ и Министерством финансов оценок. Эксперты МВФ заключили, что блокада окажет умеренное влияние на темпы экономического роста и состояние платежного баланса, и не несет угрозы для выполнения инфляционных целей НБУ", - отмечено в документе.
По данным центробанка, условием предоставления очередного транша финансирования был существенный прогресс Украины в очистке и стабилизации банковской системы.
"Совместное решение правительства и НБУ в конце 2016 года о вхождении государства в капитал "ПриватБанка" (Днепр) являлось чрезвычайно важной предпосылкой для получения дальнейшего финансирования от МВФ. При поддержке иностранных кредиторов, включая МВФ, Всемирного банка (ВБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и стран "Большой семерки" (G7), переход "ПриватБанка" в государственную собственность получил положительные отзывы от международного сообщества как пример лучшей международной практики по финансовому оздоровлению системно важного финансового учреждения", - сообщает Нацбанк.
Регулятор при этом продолжит работать над тем, чтобы все банки в Украине функционировали на наивысшем уровне нормативной практики и прозрачности, которые должны быть обязательными для стимулирования устойчивого и стабильного роста Украины.
В целом НБУ приветствует решение МВФ о предоставлении четвертого транша финансирования в рамках программы EFF для пополнения международных резервов страны, и как следствие, укрепления финансовой устойчивости Украины.
"Это четвертый транш в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования EFF, что является подтверждением успешности реформ, направленных на создание более стабильной и устойчивой финансовой системы и экономики. Это наиболее успешная программа МВФ в истории Украины", - подытожил НБУ.
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