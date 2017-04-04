Министерство финансов ожидает получение 5-го транша от Международного валютного фонда (МВФ) в мае.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

Он сообщил, что после решения МВФ о выделении 4-го транша в размере 1 млрд долларов, Украина планирует до конца 2017 года получить еще 3 транша.

"На этот год планировалось 4 транша, и мы планируем эти 4 транша получить. Следующий может быть в мае месяце", - сказал министр.

Данилюк уточнил, что все средства 4-го транша поступят в резервы Национального банка.

Он отметил, что Украина первый раз в истории достигла третьего пересмотра программы и получает 4-й транш, что подтверждает способность украинской власти выполнять взятые на себя обязательства.

Как сообщали Українські Новини, 3 апреля совет директоров МВФ сегодня завершил третий пересмотр экономической программы Украины в рамках расширенного финансирования (EFF).

Завершение этого обзора позволяет выделить 734,05 млн СПЗ (около 1 млрд долларов).

Таким образом, общий объем выделенных средств Украине увеличится до 8,38 млрд долларов с 2015 года.