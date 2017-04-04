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Топливно-энергетический комплекс
Данилюк ожидает получение 5-го транша от МВФ в мае
07:42 04.04.2017 |
Министерство финансов ожидает получение 5-го транша от Международного валютного фонда (МВФ) в мае.
Об этом в эфире "5 канала" сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.
Он сообщил, что после решения МВФ о выделении 4-го транша в размере 1 млрд долларов, Украина планирует до конца 2017 года получить еще 3 транша.
"На этот год планировалось 4 транша, и мы планируем эти 4 транша получить. Следующий может быть в мае месяце", - сказал министр.
Данилюк уточнил, что все средства 4-го транша поступят в резервы Национального банка.
Он отметил, что Украина первый раз в истории достигла третьего пересмотра программы и получает 4-й транш, что подтверждает способность украинской власти выполнять взятые на себя обязательства.
Как сообщали Українські Новини, 3 апреля совет директоров МВФ сегодня завершил третий пересмотр экономической программы Украины в рамках расширенного финансирования (EFF).
Завершение этого обзора позволяет выделить 734,05 млн СПЗ (около 1 млрд долларов).
Таким образом, общий объем выделенных средств Украине увеличится до 8,38 млрд долларов с 2015 года.
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