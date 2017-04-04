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Топливно-энергетический комплекс
Объем возмещения НДС в марте составил 9,92 млрд гривен
17:52 03.04.2017 |
Объем возмещения налога на добавленную стоимость в марте составил 9,92 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева - 4,49 млрд гривен, Днепропетровской области - 1,99 млрд гривен, Запорожской области - 1,67 млрд гривен, Львовской области - 349 млн гривен и Харьковской области- 332,6 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в мае 2014 года Госказначейство начало обнародовать данные о возмещении компаниям НДС.
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