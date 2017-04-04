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Топливно-энергетический комплекс
Украина может покупать в США половину необходимых антрацитов - Насалик
17:29 03.04.2017 |
Украина может за год поставить около 2,5 млн тонн антрацитного угля из США.
Об этом в комментарии журналистам рассказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает корреспондент Укринформа.
"Многие генерации начали контрактовать уголь, в том числе, из Южной Африки, из других стран. Нам надо 4,7 млн тонн до 1 января 2017 года. Контрактация пошла. Мы узнали, что можем поставить из Америки 2,5 млн тонн", - сказал Насалик.
Насалик отметил, что направил в Госдеп США письмо относительно поставок угля.
"Первые поставки антрацита будут в мае, но об американском угле еще рано говорить", - добавил Насалик.
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