Кабинет Министров намерен во 2-м квартале рассмотреть законопроект о введении налога на выведенный капитал.

Об этом говорится в Плане приоритетных действий правительства на 2017 год, текстом которого располагают Українські Новини.

Разработать вышеуказанный законопроект поручено Министерству финансов, Министерству экономики, Государственной фискальной службе (ГФС) и Министерству юстиции.

В правительстве полагают, что реализация данного документа позволит упростить систему налогообложения, создать простые и прозрачные правила налогообложения, а также создать благоприятный инвестиционный климат.

Кроме того, до июля также поручено вышеуказанным министерствам и ГФС разработать проект закона о введении единого счета для уплаты налогов и сборов.

Это, в свою очередь, позволит упростить ведение бизнеса и администрирование налогов и сборов.

До сентября планируется разработать и утвердить законопроект о подаче единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 года Национальный совет реформ поддержал введение налога на выведенный капитал с 1 января 2018 года.