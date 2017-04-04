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Кабмин намерен во 2-м квартале рассмотреть законопроект о введении налога на выведенный капитал
Кабинет Министров намерен во 2-м квартале рассмотреть законопроект о введении налога на выведенный капитал.
Об этом говорится в Плане приоритетных действий правительства на 2017 год, текстом которого располагают Українські Новини.
Разработать вышеуказанный законопроект поручено Министерству финансов, Министерству экономики, Государственной фискальной службе (ГФС) и Министерству юстиции.
В правительстве полагают, что реализация данного документа позволит упростить систему налогообложения, создать простые и прозрачные правила налогообложения, а также создать благоприятный инвестиционный климат.
Кроме того, до июля также поручено вышеуказанным министерствам и ГФС разработать проект закона о введении единого счета для уплаты налогов и сборов.
Это, в свою очередь, позволит упростить ведение бизнеса и администрирование налогов и сборов.
До сентября планируется разработать и утвердить законопроект о подаче единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование.
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 года Национальный совет реформ поддержал введение налога на выведенный капитал с 1 января 2018 года.
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