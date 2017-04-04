Украинские металлургические предприятия по итогам января-марта 2017 года, согласно оперативным данным, сократили производство стали на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 5,596 млн тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении металлургических предприятий "Укрметаллургпром" (Днепр) в понедельник, выпуск общего проката за три месяца снизился также на 8% - до 4,909 млн тонн, чугуна - на 14%, до 5,054 млн тонн.

Выпуск труб за указанный период возрос на 32% - до 244 тыс. тонн, тогда как кокса снизился на 21% - до 2,603 млн тонн.

В марте-2017 было произведено 1,783 млн тонн стали, 1,571 млн тонн общего проката, 1,575 млн тонн чугуна, 84,7 тыс. тонн труб и 794 тыс. тонн кокса.

В объединении подчеркнули, что приведенные данные по чугуну, стали и прокату - предварительные, показатели будут уточняться. Также отметили, что данные включают в себя показатели по всей стране, с учетом находящихся на НКТ предприятий.

Как сообщалось, в 2016 году выпуск стали возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн. Выпуск труб за этот период сократился на 1% - до 849 тыс. тонн, но возрос кокса - на 10% - до 12,723 млн тонн.

