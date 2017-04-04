Министерство финансов Украины внедряет среднесрочное бюджетное планирование, внесет бюджетную декларацию в парламент до 1 июня 2017 года, сообщил министр финансов Александр Данилюк в ходе заседания Кабинета министров в Киеве в понедельник.

"В этом году мы запускаем среднесрочное бюджетирование на три года... В бюджетной декларации, которую мы подадим до 1 июня в парламент, будут все реформы, разделены финансы, общие потолки расходов, потолки по каждому распорядителю", - заявил он.

Таким образом, системные изменения в стране будут подкреплены финансовым ресурсом, отметил министр.

Он добавил, что приоритетами в работе Минфина также являются инстуциональная реформа Государственной фискальной службы Украины (ГФС) и создание Службы финансовых расследований.

В частности реформа ГФС предполагает системную работу с привлечением внешнего советника для создания службы с фокусом на качественное предоставление услуг плательщикам налогов. Это шаг навстречу бизнесу, а также дополнительные средства в бюджет, подчеркнул А.Данилюк.

Как сообщалось, бюджетная декларация на три года будет содержать, среди прочего, потолки расходов и повышение ответственности для главных распорядителей бюджетных средств.

"Что мы внедряем нового - это потолки расходов для каждого распорядителя, причем уже в декларации. То есть это потолки, за пределы которых в процессе формирования бюджета в течение года выходить будет нельзя, их можно будет уточнять", - поясняла первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, предусматривается таргетирование дефицита бюджета, усиление бюджетной дисциплины, повышение эффективности бюджетных расходов, в частности за счет перехода к финансированию услуг от содержания инфраструктуры.

