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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин утвердил план развития Украины до 2020 года
12:07 03.04.2017 |
Кабинет министров Украины утвердил среднесрочный план развития страны до 2020 года, который базируется на достижении устойчивого экономического роста на 4-5% ВВП в год, обеспечении эффективного государственного управления, развитии человеческого капитала, верховенстве права, а также развитии оборонного сектора.
Документ был утвержден на заседании правительства в понедельник.
"Мы должны построить сильную конкурентоспособную экономику, устойчивый рост 4-5% ВВП в год, мы должны перейти от сырьевой экономики дальше. Мы весь прошлый год анализировали, как можем перейти на производство продукции с высокой добавленной стоимостью… Дальше - эффективная государственная служба, развитие человеческого капитала", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, представляя документ.
По словам Гройсмана, план также направлен на преодоление бедности и обеспечение верховенства права с качественной судебной и антикоррупционной составляющими.
"Еще один важный приоритет - это безопасность и оборона, как внешняя, так и внутренняя", - отметил премьер.
При этом план предусматривает, что достижение устойчивого экономического роста будет обеспечено созданием качественного бизнес-климата, привлечением инвестиций, дерегуляцией, приватизацией, земельной и энергетической реформами, а также модернизацией инфраструктуры.
В то же время, эффективное госуправление правительство планирует реализовать за счет внедрения современных ИТ-технологий, а также имплементации нового закона о госслужбе и реформы управления госфинансами.
Согласно плану, развитие человеческого капитала Кабмин намерен обеспечить за счет реформы охраны здоровья, пенсионной реформы и реформы образования.
В отношении обеспечения верховенства права правительство будет поддерживать работу антикоррупционных органов, способствовать защите прав собственности и проведению судебной реформы.
При этом в секторе обороны Кабмин намерен развивать Национальную гвардию, привести органы Министерства внутренних дел к европейским стандартам, освободить оккупированные территории и реинтегрировать их в составе Украины.
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