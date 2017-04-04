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Топливно-энергетический комплекс
В марте продажи новых легковых автомобилей увеличились на 48% до 7,3 тыс. автомобилей
10:35 03.04.2017 |
В течение первого весеннего месяца 2017 года в Украине было зарегистрировано 7 278 продаж новых легковых автомобилей. Это максимальный результат, зафиксированный с начала года, который свидетельствует о постепенном восстановлении потребительской активности на рынке новых легковых авто, сообщает ассоциация «Укравтопром».
По сравнению с мартовским показателем прошлого года спрос на новые машины в Украине вырос на 48 процентов.
Наибольшее количество регистрационных номеров в прошлом месяце получили автомобили французской марки Renault - 829 шт. Этой марке удалось не только подняться в рейтинге, год назад она занимала вторую позицию, но и увеличить продажи относительно марта 2016 года на 62 процента. Самой продаваемой в линейке Renault в отчетном месяце стала модель Logan, ее доля в продажах марки составила 29 процентов.
Вторым брендом по популярности у украинцев стала Toyota, на треть улучшившая свой результату годичной давности, реализовав за месяц - 790 автомобилей. Мартовским бестселлером у Toyota была модель RAV-4, которая охватила 28% продаж автомобилей этого бренда.
На третьем месте, как и годом ранее, Volkswagen с результатом в 594 авто. При этом, мартовский спрос на немецкую народную марку вырос в 2,1 раза. Наибольшим спросом из Volkswagen-овских моделей пользовался Tiguan, ей принадлежит одна третья часть продаж марки.
KIA, увеличившая свои продажи в 2,3 раза, заняла четвертую позицию в рейтинге прошлого месяца с показателем - 570 проданных авто. Объемообразующей моделью в продажах этого корейского бренда стал автомобиль KIA Sportage, который выбрали 431 покупатель. Кроме того, растущий спрос на эту модель, в очередной раз принес KIA Sportage титул самого продаваемого легкового автомобиля месяца.
Замыкает лидерскую пятерку Nissan - 430 авто (+73% к марту 2016г.). Выбирая автомобили этой марки, украинцы наиболее чаще останавливали свой выбор на модели Qashqai, которая обеспечила Nissan - 1/3 в продажах марта.
Также в ТОП-10 рейтинга автомобильных марок месяца вошли: Hyundai с результатом - 395 проданных автомобилей (+71% к марту 2016г.); Skoda - 393 шт. (+71%); BMW - 350 шт. (+28%); Ford - 300 шт. (+13%); Audi - 264 шт. (+43%).
Всего за первый квартал текущего года украинский автопарк пополнился на 16 956 новых легковых автомобиля. Такой результат на 38% превзошел аналогичный показатель прошлого года.
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