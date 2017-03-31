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Топливно-энергетический комплекс
Единый реестр возмещения НДС заработает 1 апреля – Порошенко
18:02 31.03.2017 |
"1 апреля в полном объеме начинает работать автоматический реестр возмещения НДС", - сказал он на заседании Нацсовета реформ в пятницу в Киеве.
По словам главы государства, это должна быть прозрачная и эффективная система возмещения НДС, когда каждый сможет посмотреть реестр Государственной фискальной службы.
"Мы не просто должны открыть этот реестр, но сделать так, чтобы очередность возмещения НДС субъектам хозяйствования была абсолютно прозрачной. Раньше подал на возмещение, раньше и получил. Каждое вмешательство в реестр и электронную программу является уголовным преступлением", - сказал П.Порошенко.
По его словам, на заседании Нацсовета реформ нужно обсудить, готова ли программа, а также не допустить возможных правонарушений в системе возмещения НДС накануне запуска реестра.
"Мы все сделали максимум усилий, чтобы наконец 1 апреля запустить (реестр – ИФ), пока в тестовом режиме, на три месяца, но я думаю, что он должен работать с первого дня эффективно, со второго полугодия - в полном объеме", - сказал президент.
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