Заместитель министра финансов Юрий Буца отмечает, что Украина может вернуться на рынок еврооблигаций в конце 2017 года.

Об этом он сообщил в интервью американскому CNBC, передают Українські Новини.

"Украинская экономика растет, а ее облигации превысили аналогичные котировки Египта, Пакистана и Балканских стран. Очевидно, мы заинтересованы вернуться на рынок, но не за любую цену", - сказал замминистра.

При этом он подчеркнул, что Украина не имеет срочной потребности в ликвидности.

"У нас нет потребности в срочной ликвидности, но если условия рынка будут благоприятными, мы сможем подойти к этому ближе к концу года", - подчеркнул замминистра.

Он предположил, что заимствования должны быть ниже 9% годовых.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро поддержали их реструктуризацию.

Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года и 20% - на государственные деривативы, выплаты по которым в 2021-2040 годах будут зависеть от темпов роста ВВП.

Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября на общую сумму 11,95 млрд долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 млрд долларов.

Россия отказалась проводить реструктуризацию по выкупленным в конце 2013 года еврооблигациям на 3 млрд долларов.