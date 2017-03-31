Финансовые новости
- |
- 31.03.17
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в феврале увеличилась на 3,1% - Госстат
12:36 31.03.2017 |
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в феврале 2017 года увеличилась на 3,1% к уровню января и составила 26,209 млрд грн.
Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.
По данным Госстата, в целом в феврале 2017 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 9,77 млрд грн, что составило 88,8% начисленной за этот месяц суммы.
Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в феврале-2017 зафиксирован в Ивано-Франковской (238,3% с учетом погашения долгов предыдущих периодов) и Черновицкой (136,1%) областях, самый низкий - в Луганской (59,9%), Харьковской (72%) и Сумской (73,6%) областях.
Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в феврале-2017 сократились на 345 грн (или на 19,1%) по сравнению с январем - до 1,463 тыс. грн.
Согласно данным Госстата, в январе-феврале 2017 года с населением заключено 7 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 39,4 млн грн.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году украинцы уплатили за жилкомуслуги 60,053 млрд, или 82,8% начисленных за этот период сумм, что на 23,6% больше, чем в 2015 году (уровень оплаты составлял 95,4%).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ICU прогнозирует нулевой ВВП в первом квартале
Снижение индекса активности основных секторов экономики Украины в первом квартале 2017 года сигнализирует о замедлении экономического роста и наличии предпосылок для начала рецессии,- руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.
ТОП-НОВОСТИ
|Плата за газ вследствие введения абонплаты за его распределение не увеличится - Розенко
|Почему прекращение огня на Донбассе вновь будет фикцией
Вся суть "перемирия", в разных его ипостасях, сводится для нас к одному - переждать, перетерпеть этот нездоровый интерес России к нашим территориям. Несмотря на то, что украинская армия стала намного качественнее, ее бюджет все равно в 10 раз меньше, чем бюджет российской армии.
|Изображая жертву. Как глава НАПК пошла путем скандальных отставников
|Банки стали крупнейшими управляющими недвижимостью в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ICU прогнозирует нулевой ВВП в первом квартале
Снижение индекса активности основных секторов экономики Украины в первом квартале 2017 года сигнализирует о замедлении экономического роста и наличии предпосылок для начала рецессии,- руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.
|Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в феврале увеличилась на 3,1% - Госстат
|Плата за газ вследствие введения абонплаты за его распределение не увеличится - Розенко
|В 2016 оплата электронными деньгами составила 3 млрд гривен
|Кернел покупает Украинские аграрные инвестиции
|Цена золота снижается 31 марта на сильной статистике по ВВП США
|Нефть дешевеет 31 марта на опасениях непродления соглашения о сокращении добычи ОПЕК
Это интересно
|Владелец Amazon поднялся на второе место в списке богатейших людей по версии Bloomberg
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+
|Кибератаки в 2016 году привели к компрометации 1,4 млрд записей данных
|Почему кое-кто все время опаздывает, и что можно с этим поделать
|Skoda раскрыла предвестника купеобразного кроссовера
|10 любимых книг знаменитых предпринимателей
|Учёные из Сингапура развивают идею "цифровых напитков"