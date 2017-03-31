Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в феврале 2017 года увеличилась на 3,1% к уровню января и составила 26,209 млрд грн.

Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, в целом в феврале 2017 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 9,77 млрд грн, что составило 88,8% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в феврале-2017 зафиксирован в Ивано-Франковской (238,3% с учетом погашения долгов предыдущих периодов) и Черновицкой (136,1%) областях, самый низкий - в Луганской (59,9%), Харьковской (72%) и Сумской (73,6%) областях.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в феврале-2017 сократились на 345 грн (или на 19,1%) по сравнению с январем - до 1,463 тыс. грн.

Согласно данным Госстата, в январе-феврале 2017 года с населением заключено 7 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 39,4 млн грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году украинцы уплатили за жилкомуслуги 60,053 млрд, или 82,8% начисленных за этот период сумм, что на 23,6% больше, чем в 2015 году (уровень оплаты составлял 95,4%).

